部屋にモノが散らかって困っているという人は多いのではないでしょうか。「断捨離」の提唱者であるやましたひでこさんは、「『私にふさわしいもの』を自らの胸に徹底的に問いかけた上で、過剰なモノを手放す」ことを勧めます。そこで今回は、やましたさんの著書『モノが減ると心は潤う 簡単「断捨離」生活』から抜粋し、お届けします。

バスタオルは使わない

上質なフェイスタオルを自分のために誂える

子どもの頃、わが家にバスタオルはありませんでした。きっと使っているお宅など、ごく少数だったのではないかしら。バスタオルの大きさに慣れてしまうとフェイスタオルが小さく感じるものですが、昔はそれで十分でした。バスタオルはいつの間にか私たちの生活に入りこんでいましたね。

温泉に行く時、皆バスタオルを持っていきますが、私は持っていきません。フェイスタオル1本で体を洗い、固くしぼって体をふく。そう、タオルは万能です。タオルの使い方にルールはありません。

というわけで、私は家でもバスタオルを使いません（お客さま用にあることはあるのですが）。

使っているのは、フェイスタオル6枚。大きさも種類も統一した、上質なホテル仕様の白い無地。自分をもてなすために、ぜひここはお金をかけたいところです。

おおよそ1年に一度新調する

タオルがふかふかだと幸せな気分になります。この手ざわりだけでやさしい気持ちが蘇ってくる……とことん肌ざわり重視で選んでいます。

繰り返し洗濯して肌ざわりがごわごわしてきたら、買い替え時。タオルは消耗品ですから、おおよそ1年に一度新調します。



粗品としていただいたタオルをありがたく使うことは、まずありません。粗品のタオルは、あげるか寄付するか。タオルは自分が気に入ったものを自分で誂える、これが基本です。

バスタオルと同じく、いつの間にか仕掛けられて家に入りこんでいるモノは、じつはいろいろあります。リンスだ美容液だ、「そういえば、昔はなかったよね」というモノが生活必需品と思わされています。家の随所に置かれたマット類はその代表格。洗濯しようにも洋服と一緒には洗えないし、乾くのも時間がかかる。じつに扱いづらい存在です。

断捨離すると、いかに考えずに必要ないモノを取りこんでいたかがよくわかります。

思考停止でいると、モノはどんどん増えるばかり。結果的に、自分に負担を強いて苦しくなっています。メンテナンスがとても追いつかず、そのことに罪悪感を覚えてしまう……。自分で自分をいじめているのと同じです。だって、モノが少ないほうがラクちんですから。

水栓を光らせるだけで、洗面所は見違える

家の中にはダイヤモンドがいっぱい

千客万来の日。休日を前にして、仕事のお客さまがいっぱい。お客さまがいらっしゃるとなると、一段と掃除に熱が入るものです。

部屋はすでに片づいています。そこからは「掃く」。これはお掃除ロボット、ルンバくんがやってくれます。「拭く」はモップで。それから「磨く」。そう、磨くのはせっせと自分の手でします。トイレを磨き、洗面ボールを磨き、鏡を磨き、やかんを磨き、グラスを磨く。いつもより丹念に。しかも磨き出したら止まりません。

特に、洗面所の水道のカランを光らせると、洗面所全体の印象が変わります。「これでピカピカになる」系の洗剤は使いません。ぼろ布でせっせと磨く。磨けばキレイになります。

それはお客さまをもてなすため？ いいえ、キレイな部屋を見てもらうため？ それともすごいと褒めてもらいたいから？ はい、その答えはどれも「イエス」ではあるけれど、ピカピカに磨いているうちにただただ磨いていることそのものがおもしろくなってくるのです。

誰しも光るものが好きです。光るものに憧れ、光るものに魅入られます。光り、輝き、きらめく……あらら、家の中にはダイヤモンドがいっぱい！ それに気づくことが、このいたってシンプルな「磨く」作業の醍醐味かもしれませんね。

ホコリを「掃く」「拭く」の先にある魅惑の世界

さて、いつもキラキラしたアクセサリーを身につけた人が、家に帰ると水道のカランがくもっているといったことがあります。

受講生さんのひとりがまさにそう。外では見るからにいい生活をしている、いわゆるセレブ。でも家の中はごちゃごちゃの、いわばスラム。彼女自身、このアンバランスさをなんとかしたい、このままではよくないと思っています。かわいらしい人なのですが、話をしていると、「でも、だって」の口癖が気になります。だからこそ断捨離を始めて、かけ離れた外（見た目）と内（家の中）のバランスをとっているわけですが。

モノの片づけに追われていると、ホコリを「掃く」「拭く」まで来たら、もうだいぶがんばったということになるでしょう。ここで満足して手は止まりがち。ですが、この先にある「磨く」という魅惑の世界を、一緒に愉しもうではありませんか。

※本稿は、『モノが減ると心は潤う 簡単「断捨離」生活』（大和書房）の一部を再編集したものです。