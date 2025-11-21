パリに対して、「洗練されたおしゃれな街」というイメージを抱いている人も多いかもしれません。しかし、毎年のようにパリでひとり旅を楽しんでいるという構成作家・松崎桃子さん（崎はたつさき）は、「わたしが知るパリは、もっと奥深くてカオスでおもしろい！」と語り、「これまでにない楽しくて新しい最高のパリの歩き方」を提案しています。そこで今回は、そんな松崎さんの著書『新しいパリでしたい100のこと〜ガイドブックに載っていないパリひとり旅』から一部を抜粋し、再編集してお届けします。

【写真】ショーケースの中で輝くケーキ

「ジャックマール・アンドレ美術館」のカフェ

言うまでもなくパリには、カフェがあちらこちらにあって、たとえば、モンパルナスの「ル・ドーム」やサン・ジェルマン・デ・プレの「カフェ・ド・フロール」や「レ・ドゥ・マゴ」といった、かつて芸術家や作家たちが通った有名なカフェや、映画『アメリ』で主人公アメリが働いていた「カフェ・ドゥ・ムーラン」なども人気です。地元の人しか行かないような通称「おやじカフェ」も渋くていいんです。

どこのカフェでもたっぷりとパリを感じることができるのですが、ここでは、外観からはわからないけど、ひっそりと潜む、でも雰囲気よし、味よしのクオリティが高い「秘密のカフェ」をご紹介します。

８区、オスマン通りに建つ「ジャックマール・アンドレ美術館」は、19世紀に偉大なコレクターであった夫婦が暮らした邸宅。フランス、イタリア、フランドルの絵画、美術工芸品や家具など、どれも最高級品が収蔵されています。

そんな夫婦のコレクションを鑑賞するのもいいのですが、この美術館に併設されているレストラン＆サロン・ド・テ「Le Nelie（ル・ネリー）（「Nelie」の一つ目の「e」はアキュート・アクセント付き）」で、優雅な気分にひたるのはいかがでしょうか。美術館の入口には、入場を待つマダム＆ムッシュたちであふれていますが、「レストランだけ利用したい」と警備員さんに伝えると通してくれます。

パリの秘密カフェ。これぞ、ブルジョワの本気

そして、美しい中庭を通ると、パリでももっとも美しいサロン・ド・テと言われる入口があります。

ここは元邸宅とあって、館の雰囲気を損ねることなく、「え、こんなところで食事していいのですか？」とドギマギしてしまうような空間。ランチでも週末のティータイムでも、ブランチでもいいですし、金曜日の夜だけは午後10時まで営業をしているので、美術館の新たな魅力も発見できます。



一見すると厳かな空間なので、緊張してしまいそうですが、実際はみんな家族や仲間とワイワイおしゃべりをしている。でも気分はブルジョワ。そんなギャップもいいんです。

「Le Nelie（Musee Jacquemart-Andre）（「Nelie」と「Musee」の一つ目の「e」、「Andre」の「e」はそれぞれアキュート・アクセント付き）」

158 Boulevard Haussmann 75008 Paris

雰囲気も最高！ 南米料理が楽しめる「ブールデル美術館」のカフェ

美術館カフェをもう１か所。ロダンのアトリエに勤めていた近代彫刻の先駆者のひとり、アントワーヌ・ブールデルがかつて所有した敷地内にあるのが「ブールデル美術館」です。

彫刻が立ち並ぶ２つの庭園を中心に構成されていて、ここで作品を作っていたのかと当時を思いながら巡ることができます。15区モンパルナス駅にも近くて、アクセスもよし、さらに常設展の入場は無料！

「ロダン美術館」は人気スポットとしてすでに知られているので、ぜひ、この「ブールデル美術館」もおさえてほしい。なぜなら併設されているカフェレストラン「Le Rhodia（ル・ロディア）」の雰囲気が、とってもとってもいいから！

店名にもなっているブールデルの娘のロディアとその夫、ミッシェルが、かつて暮らした空間がカフェになっています。メニューはブールデルにオマージュが捧げられ、彼の故郷であるフランス南西部の味を中心に、縁があるラテンアメリカのエッセンスも加えられています。料理長は９区の有名な南米料理のレストラン「ISANA」のシェフ、ジャン＝ルネ・シャシニョル。

どこまでも本格的

ラテンアメリカの正統性を失うことなく、現代的な味を提供。さらにヘルシーで、できるだけオーガニックな材料を使い、自社で製造するなど、環境にも配慮した料理というコンセプトを打ち出したことにより、一気に人気となったお店が手がけるレストランなんです。ペルーを代表する魚貝類のマリネ「セビーチェ」や、パン生地で具材を包み油で揚げた「エンパナーダ」など「ISANA」のスペシャリティも食べることができます。

また、ヴィンテージ感ある家具がほっこりして居心地がいいのも魅力。ここはパリジェンヌのお友だちにおすすめされたのですが、美術館（アート）とのつながりを感じながらも、ちゃんと独立した立派なレストランであることが多いのもパリの特徴。どこまでも本格的なんです。

「Le Rhodia（Musee Bourdelle＜「Musee」の一つ目の「e」はアキュート・アクセント付き＞）」18 rue Antoine-Bourdelle 75015 Paris



デザートは、ライスプディング、オレンジ風味のフラン、チョコレートムースなど（写真提供：松崎桃子さん）

