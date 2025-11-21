tam beautyのチーク♡水のりのように肌になじむ新感覚アイテム

韓国SNSで話題の「水のりチーク」が日本上陸♡tam beautyの代表作「The Jelly Milky Cheek Blusher」は、内蔵チップで頬にトントンするだけで自然な血色感が完成するリキッドチークです。手を汚さず使える上に長時間発色が持続し、ミルキーなジェルテクスチャーが肌にとろけるようになじみます。4色展開でパーソナルカラーに合わせたチークメイクが楽しめる、新感覚アイテムです♪

水のりのように密着♡簡単ジェルチーク



「The Jelly Milky Cheek Blusher」は、内蔵スポンジチップでリキッドを頬にのせるだけで完成するtam beautyのチークです。

手を汚さずに使えるため、外出先でのメイク直しも簡単♡ジェル状テクスチャーが肌にピタッと密着し、自然で透明感のある発色を長時間キープします。

ON/OFFロック機能付きで中身の漏れも防げるため、携帯性と衛生面も安心です。

estの新UVがついに登場♡“砂漠スキンケアUV”で日中もうるおう最先端ケア

4色展開で楽しむパーソナルカラー



カラーバリエーションは全4色：01 Hello Bunny（バニーピンク／クールトーン向け）。02 Sun Flush（コーラルピンク／クール～ニュートラル向け）。

03 Nude Tea（ピンクベージュ／ウォーム～ニュートラル向け）、そして04 Rosy Dance（モーヴピンク／クールトーン向け）。

単色で自然な血色感、2色重ねで奥行きのあるグラデーションが完成。

01×02は透明感ピンク、02×03はナチュラルデイリー、03×04はシックで上品なローズトーンに仕上がります♡自分のスタイルに合わせてメイクの幅を広げられるのが魅力です。

Qoo10メガ割で特別価格を体験



現在開催中のQoo10メガ割では、「The Jelly Milky Cheek Blusher」を特別価格で購入可能です。人気の水のりチークをお得に試せる期間限定チャンス♡

SNSで「トントンするだけで完成」「にごりのない発色が一日中続く」と話題のアイテムを、手に取りやすい価格で手に入れて、自分にぴったりのカラーでメイクを楽しんでみてください。

tam beautyチークで毎日を彩る血色感♡



tam beautyの「The Jelly Milky Cheek Blusher」は、内蔵チップで簡単に塗れて手を汚さず自然な血色感を演出できる水のりチークです。

01～04の4色展開でパーソナルカラーに合わせたメイクも自由自在。ON/OFFロック付きで携帯にも便利です♡

Qoo10メガ割で特別価格の今こそ、SNSで話題のトレンドチークを手に入れて、透明感あふれる彩りをプラスしてみてください。