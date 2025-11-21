元モーニング娘。の福田明日香（40）が21日、インスタグラムを更新。グループを脱退した理由について言及した。

インスタライブで本音を吐露。脱退した99年当時、学業優先を理由にグループを卒業となっていた。「私は本当のこと言ったら、何で辞めたのかって言ったら同調圧力っていう言葉分かります？ 1つのものに向かって…軍隊とかもそうですけど。例えばサッカーもそうですけど、W杯とか。みんな同じ服着ているのがめちゃくちゃ怖く感じる。小さい時から。それが見え隠れした時から、自分の気持ちが追いつかなくなった。大人になっても変わらないんだよな」と明かした。

今回のライブでは現在、入院中であること、勤務していたキャバクラを除籍になったことを明かしている。

福田は98年1月、14歳の時にモーニング娘。メンバーとしてメジャーデビュー。その後、グループを卒業し芸能界を一時引退した。11年にボーカルグループ、ピースストーンのasukaとして芸能界に復帰するも、20年にピースストーンは活動休止を発表した。プライベートでは15年4月に一般男性と結婚し、翌16年2月に第1子長女を出産したが、同7月に離婚。21年11月に「闘病生活を支えてくれた人と2回目の結婚しまして」と報告したが、翌22年4月に協議離婚したことを報告していた。