ヒカル就任後のナポリの窯、好業績に疑惑の声？ 「どう考えてもオペレーションが追いつくはずなくて笑う」
ナポリの窯公式X（旧Twitter）は11月18日に投稿を更新。YouTuberのヒカルさんが同社取締役に就任後の業績を報告するも、疑いの声が上がっているようです。
【写真】業績にツッコミの声殺到
コメントでは「まだこれはヒカル砲の序章にすぎない」「ヒカル砲半端ないよなあ。さすが過ぎる」と好意的な声の一方、「注文数の上振れがすごいけど。在庫管理が、めちゃくちゃってことよね？」「どう考えてもオペレーションが追いつくはずなくて笑う」「これが事実だとすると、在庫切れがほぼ確定で発生するし、配達時間もとんでもないことになるよな。本当なのか？」「食品で、2000%のブレを吸収できる在庫があったら加工食品でも普通にやばい」とその業績を疑問視する声も上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】業績にツッコミの声殺到
「本当なのか？」同アカウントは「ヒカルCHでの発表から2日が経過...昨日の時点で凄まじい成果が出ています！」と書き出し、「Uber Eats全体の注文数は前週比250%以上を記録し、最大2,000％超えの店舗も登場 さらに、公式サイトからの注文数も全体で200％超えに」と現在かなりの好成績が出ていることを報告しています。
「自分から立場を退きます」ヒカルさんは同ポストの引用リポストで「2000%は凄すぎる笑 聞いたことないレベルの大反響！！！ ありがとうございます！」と驚きつつも感謝の言葉を述べています。また直後のポストでは「これから先、僕の影響でナポリの窯の売り上げが今よりも万が一下がるようなことがあれば自分から立場を退きます」とも宣言しています。今後を見守りたいですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)