好き＆行ってみたい「三重県の商店街・市場」ランキング！ 2位「伊勢高柳商店街」を抑えた1位は？【2025年調査】
秋の深まりとともに、冷たい風が心地よさを運んでくるようになりました。 地元の人々の温かい活気を感じられる「商店街・市場」を訪れてみませんか？ All About ニュース編集部は11月11日、全国20〜70代の男女250人を対象に「商店街・市場」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「三重県の商店街・市場」を紹介します！
【7位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「夜店やいただきフェスなど、楽しそうな催しがある」（60代女性／静岡県）、「お伊勢参りに行ったとき、両親を連れていく予定でしたが暑さでばててしまい断念しました。本当は行きたかったのでいつかリベンジしたいです」（40代女性／千葉県）、「伊勢の良い雰囲気を味わえて、人情味があって楽しいです」（40代男性／神奈川県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「ネットランキングが高いようなので気になりました」（50代男性／広島県）、「地元の食材や昔ながらのお店が集まっていて、散策が楽しいから」（30代女性／東京都）、「地元の農家さんの野菜、お茶、花苗、和菓子などを扱う商店が並んでいるので行ってみたいです」（50代女性／広島県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の執筆者： 坂上 恵All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：伊勢高柳商店街（伊勢市）／70票2位は「伊勢高柳商店街（伊勢市）」でした。「伊勢高柳商店街」は、伊勢市の中心部に位置する歴史ある商店街。毎月開催される朝市や地域密着型のイベントが人気で、地元食材や手作り雑貨が並ぶ温かみある雰囲気が魅力です。伊勢神宮観光のついでに立ち寄る人も多く、地元客と観光客が行き交います。
1位：四日市一番街商店街（四日市市）／77票1位は「四日市一番街商店街（四日市市）」でした。四日市市の中心市街地に広がる「四日市一番街商店街」は、昭和レトロな雰囲気と現代的なショップが融合したユニークなエリア。飲食店やカフェ、ファッション、雑貨など多彩な店舗が並び、歩くだけでも楽しいスポットとして人気を集めています。
