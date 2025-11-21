「お母さん体力あるな〜」宇多田ヒカル、息子とのツーショット？に 「仲良し親子」「すごく良い時間」の声！
歌手の宇多田ヒカルさんは11月20日、自身のInstagramを更新。息子との放課後の様子を公開しました。
この投稿にファンからは、「バスケに付き合ってくれるお母ちゃんいいね」「ハートは雪の跡？もう同じ靴を履けるんだね」「息子といつまでも遊べる母でありたいですねー」「すてき」「すごく良い時間」「息子さんの靴がどんどん大きくなる」「今回もほのぼのエピソード供給ありがたい」「放課後にバスケ楽しそうです 仲良し親子」「お母さん体力あるな〜」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「バスケに付き合ってくれるお母ちゃんいいね」宇多田さんは「朝雪が降るほど寒かった昨日、息子の希望により放課後二人でバスケの闇練したぜ」とつづり、息子との足元を写したツーショットを公開しました。2人の足元の間にはハート型に濡れた地面があり、かわいらしい1枚です。一緒にバスケットボールの練習をしていたことからも、親子の仲の良さが感じられます。
「もうどっちがどっちか分からないですね」宇多田さんは9月1日の投稿で、「10才になった息子に足のサイズ追いつかれて、前々から履きたいと言われてた私のかわいいSacaiの靴を共有し始めた もうどっちがどっちか分からない」とつづり、宇多田さんと息子の足元を披露。コメントでは、「ホントだ！靴を共有し出したらもうどっちがどっちか分からないですね」「あっという間に大きくなっちゃいますね」「これからの成長がまた楽しみ」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
