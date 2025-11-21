かつや10万食限定「肉ライス」発売中！ ロースカツに肉たま炒めを乗せた“肉on肉”の豪快メニュー
とんかつ専門店「かつや」が、2025年11月21日（金）より期間限定メニュー『肉ライス』を販売します。
カレーライスならぬ『肉ライス』は、ご飯とサクサクのロースカツの上に、豚肉・玉ねぎ・ニラ・玉子を甘辛い焼肉タレで炒めた「肉たま炒め」を盛り付けた一品です。
「肉on肉」の豪快な組み合わせは、10万食限定での提供となります。
店内メニューの価格は通常店舗で890円（税込979円）。
テイクアウト専用の『肉ライス弁当』も用意されており、自宅や職場でも楽しめます。
【10万食限定】肉on肉の豪快な一皿！カレーライスならぬ「肉ライス」かつやに新登場
肉には肉が、あう。2025年11月21日(金)販売開始！
アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、とんかつ専⾨店「かつや」を展開している株式会社かつや(本社：東京都千代⽥区/代表：⼤内 勇⼀)は、国内「かつや」にて10万食限定の「肉ライス」を2025年11月21日(金)より期間限定で販売を開始いたします。
かつや公式サイト：https://www.arclandservice.co.jp/katsuya/
肉に肉をかけて豪快に！これがかつやの『肉ライス』
2025年11月21日(金)から10万食限定で販売するかつやの期間限定メニューは、ご飯とロースカツの上に肉たま炒めを盛り付けた、カレーライスならぬ『肉ライス』です。
年の瀬が近づくにつれて何かと忙しくなるこの時期、がっつり食べて頑張る人を応援したいと考えて誕生しました。
■サクサクやわらかなロースカツと肉たま炒めを豪快に！
肉たま炒めは、豚肉、玉ねぎ、ニラ、玉子と一緒に甘辛い焼肉タレで炒め、ご飯が進む濃厚な味わいに仕上げています。
かつや定番のロースカツの上に盛り付けた肉たま炒めをご飯と一緒に食べる、肉好きのための豪快な一皿です。
■テイクアウトでお店の味をおうちや職場でも！
『肉ライス』は、お弁当としてテイクアウトも可能です。ご自宅でゆっくりとお食事を楽しみたい時や、職場でのランチなど様々なシーンでご利用いただけます。
商品概要
※⼀部店舗は、メニューや価格が異なります。店舗情報にて各店舗の取扱メニューが確認できます。
【店内メニュー】
■肉ライス
通常店舗：890円(税込979円)/券売機店舗：税込980円
【テイクアウトメニュー】
■肉ライス弁当
通常店舗：890円(税込961円)/券売機店舗：税込980円
■その他メニュー
かつやアプリについて
■かつやアプリなら、100円割引券がいつでもお手元のスマートフォンに
「かつやアプリ」では、店舗で使えるクーポンや最新メニューの閲覧、テイクアウトのネット注文など多様な機能をご用意しております。
アプリ内では、毎月店舗で配布している100円割引券と同様の100円引きクーポンを配布しています。
紙の割引券を忘れたり期限切れになった場合でも、お手元のスマートフォンから100円引きクーポンをいつでもご利用いただけます。
また、株式会社Showcase Gigのモバイルオーダーシステム「O:der ToGo」と連携したテイクアウトのネット注文を利用すると、事前予約・決済により店舗での待ち時間を短縮できるうえ、アプリ限定の100円引きクーポンが適用されます。
App Store
iOS：https://itunes.apple.com/jp/app/id6473354781
Google Play
Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=li.yapp.appE3F5CA73&hl=ja
※アプリの各種機能は予告なく変更になる場合があります。
販売概要
販売期間 2025年11月21日(金)
※食材がなくなり次第、販売終了いたします。
※店舗により価格が異なる場合がございます。
販売店舗 国内の「かつや」※⼀部店舗を除く
販売時間 各店舗の営業時間
店舗情報 https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/list?category=01
とんかつ専門店「かつや」について
とんかつ専⾨店「かつや」は1998年8⽉、神奈川県相模原市に１号店を開店いたしました。
創業からのこだわりとして、「とんかつ」に使⽤している北⽶（カナダ・アメリカ）産の豚⾁は、加⼯⼯場から店舗に到着するまで、約4週間熟成されたチルド状態で納品され、店舗で1枚ずつ丁寧に⾐付けしております。
定番メニューの「カツ丼(梅)80gロース」は620円(税込682円)。
定⾷メニューで⼈気の、サクサクな⾐とやわらかなお⾁を味わえる「ロースカツ定⾷ 120gロース」は830円(税込913円)と、お⼿頃価格で「とんかつ」を楽しめます。
なお、「かつや」では、店内でのお⾷事だけでなくお持ち帰りのお弁当やとん汁、おかずのみでもご利⽤可能です。
ご⾃宅でゆっくりとお⾷事されたい時や、今⽇のおかずにもう⼀品！という時にはぜひ、お気軽にレジにてご注⽂ください。
ネット注文やお電話でのご予約で、店舗での待ち時間を短縮しお持ち帰りできます。
これからも、とんかつ専⾨店「かつや」は、お客さまにご満足いただける商品やサービスの提供に努めてまいります。
アークランドサービスホールディングス(株)について
アークランドサービスホールディングス株式会社は、新潟を中心にホームセンターを展開しているアークランドサカモトの子会社として1993年3月2日に設立。
とんかつ専門店「かつや」をはじめ、からあげ専門店「からやま」やタイ料理レストラン「マンゴツリー」など日常からハレの日の食事まで、複数のブランドを国内外で803店舗（2025年10月末現在）を展開。
今後も、当社グループ一丸となって「お客さまの期待を超える商品の提供」この想いの実現に向け挑戦し続け、独自のビジネスモデルで競合を寄せつけないNo.1チェーンを目指してまいります。
商号：アークランドサービスホールディングス株式会社
代表者：代表取締役社長 坂本守孝
所在地：〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14階
創業：1993年3月2日
事業内容：外食事業
資本金：1,932百万円
URL：https://www.arclandservice.co.jp/