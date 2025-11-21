かつや10万食限定「肉ライス」発売中！ ロースカツに肉たま炒めを乗せた“肉on肉”の豪快メニュー

10万食限定！ ロースカツに「肉たま炒め」を乗せた豪快な『肉ライス』がかつやに登場

とんかつ専門店「かつや」が、2025年11月21日（金）より期間限定メニュー『肉ライス』を販売します。

カレーライスならぬ『肉ライス』は、ご飯とサクサクのロースカツの上に、豚肉・玉ねぎ・ニラ・玉子を甘辛い焼肉タレで炒めた「肉たま炒め」を盛り付けた一品です。

「肉on肉」の豪快な組み合わせは、10万食限定での提供となります。

店内メニューの価格は通常店舗で890円（税込979円）。

テイクアウト専用の『肉ライス弁当』も用意されており、自宅や職場でも楽しめます。

（以下、プレスリリースより）

【10万食限定】肉on肉の豪快な一皿！カレーライスならぬ「肉ライス」かつやに新登場

肉には肉が、あう。2025年11月21日(金)販売開始！

アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、とんかつ専⾨店「かつや」を展開している株式会社かつや(本社：東京都千代⽥区/代表：⼤内 勇⼀)は、国内「かつや」にて10万食限定の「肉ライス」を2025年11月21日(金)より期間限定で販売を開始いたします。

かつや公式サイト：https://www.arclandservice.co.jp/katsuya/

肉に肉をかけて豪快に！これがかつやの『肉ライス』

2025年11月21日(金)から10万食限定で販売するかつやの期間限定メニューは、ご飯とロースカツの上に肉たま炒めを盛り付けた、カレーライスならぬ『肉ライス』です。

年の瀬が近づくにつれて何かと忙しくなるこの時期、がっつり食べて頑張る人を応援したいと考えて誕生しました。

■サクサクやわらかなロースカツと肉たま炒めを豪快に！

肉たま炒めは、豚肉、玉ねぎ、ニラ、玉子と一緒に甘辛い焼肉タレで炒め、ご飯が進む濃厚な味わいに仕上げています。

かつや定番のロースカツの上に盛り付けた肉たま炒めをご飯と一緒に食べる、肉好きのための豪快な一皿です。

■テイクアウトでお店の味をおうちや職場でも！

『肉ライス』は、お弁当としてテイクアウトも可能です。ご自宅でゆっくりとお食事を楽しみたい時や、職場でのランチなど様々なシーンでご利用いただけます。