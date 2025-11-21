ÅÄÆâÞÌé¡¢¡Ø¶åÃÊ²¼¥Õ¥©ー¥¯¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ù¤Ç¤Î¡Ö¿¼Àî¤Î¥¢¥Ã¥³¤Á¤ã¤ó¡×½éÈäÏª±ÇÁü¤ò¸ø³«
¡¡¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー ÅÄÆâÞÌé¤¬¡¢¡Ö¿¼Àî¤Î¥¢¥Ã¥³¤Á¤ã¤ó (produced by ²Æ ê¥²ð a.k.a. KUWATA KEISUKE)¡×¤ò½éÈäÏª¤·¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¶åÃÊ²¼¥Õ¥©ー¥¯¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ç25¡Ù¤Ç¤Î±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢ÅÄÆâ¤¬20ÂåÁ°È¾¤ËÊë¤é¤·¤¿²¼Ä® ¿¼Àî¤Î¾ð·Ê¤ä¿Í¾ð·à¤òÉÁ¤¤¤¿³Ú¶Ê¤ò¡¢·¬ÅÄ²ÂÍ´¤¬Á´ÌÌ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤È²Î¤¤¤Þ¤ï¤·¤ÇÁ¯¤ä¤«¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤¿¤â¤Î¡£11·î19Æü¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É¸ÂÄê¤ÇCD¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜ±ÇÁü¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢10·î12Æü¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢TOKYO FM³«¶É55¼þÇ¯¤ª¤è¤Ó·¬ÅÄ¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥é¥¸¥ª¡Ø·¬ÅÄ²ÂÍ´¤Î¤ä¤µ¤·¤¤ÌëÍ·¤Ó¡ÙÊüÁ÷30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡£³«ºÅ2½µ´ÖÁ°¤ËÁ°ºÂ¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í£°ìÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÅÄÆâ¤Ï¡¢9,000¿Í¤Î´ÑµÒ¤ÎÁ°¤ÇËÜ³Ú¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡±ÇÁü¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿ー°ìËÜ¤Ç¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤ÄÅÄÆâ¤Î»Ñ¡£ÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤Ã¤¿ÉðÆ»´Û¤Ë¶Á¤¯¥®¥¿ー¤Î²»¿§¤È¥Ö¥ëー¥¹¥Ïー¥×¡¢¤½¤·¤ÆÌë¤Î¼ò¾ì¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤ÎÊª¸ì¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¿ÅÄÆâ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤â¿Ä¤Î¤¢¤ë²ÎÀ¼¤¬²ñ¾ì¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë