郵便局に『すみっコぐらし』のグッズが登場！ 新作映画のビジュアルを使った「ランチトート」など発売
『すみっコぐらし』のシリーズ最新作『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』のビジュアルを使ったオリジナルグッズの受注販売が、11月21日（金）17時00分から、「郵便局のネットショップ」で開始される。
【写真】冒険衣装のすみっコをデザイン！ トートバッグなどグッズ一覧
■冒険衣装がかわいい！
今回登場するのは、新作映画に登場する冒険衣装に身を包んだしろくまやぺんぎん？のほか、新キャラクターおうじのイラストをあしらったオリジナルグッズ。
ラインナップには、フレーム切手シート（110円切手×5枚）とポストカード3種を合わせた「オリジナルフレーム切手セット」をはじめ、「アクスタンプ」など贈り物を彩る時にぴったりなグッズがそろう。
また、「ランチトート」、「サコッシュ」、「マグカップ」といった日常グッズのほか、「切手型アクリルキーホルダー」といったコラボならではのアイテムも用意される。
