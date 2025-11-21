¼Â¤Ï¸µºë¶Ì¸©Ì±¡ÄÅìµþ½Ð¿È¤Î¸µ¥¢¥¤¥É¥ë½÷Í¥àºë¶Ì¤ÎÀ»ÃÏ¤ËÎ©¤Äá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤ª¤ª¡¢¤¹¤´¤¤! ¡×¡Ö¤ó¡©¤É¤¦¤·¤Æ¡©¡×
¡¡Åìµþ½Ð¿È¤Ç¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î½÷Í¥¤¬àºë¶Ì¤ÎÀ»ÃÏá¤ËÎ©¤Ä¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öºë¶Ì¸©Ì±¤ÎÆü¡×¤Î14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÏ©Àþ¥Ð¥¹¤Ç´ó¤êÆ»¤ÎÎ¹¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢µÆÃÓÅí»Ò¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ºë¶Ì¤ÎÌ¾½ê¤ò¥Ð¥¹¤Ç½ä¤ë´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£¡Öºë¶Ì¸©¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Ìîµå¤ÎÀ»ÃÏ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëºë¶Ì¸©±ÄÂçµÜ¸ø±àÌîµå¾ì¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Á¡¢¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡µÆÃÓ¤ÏÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÍÄÃÕ±à¤Î2Ç¯´Ö¤òÂçµÜ¤Ç²á¤´¤·¤¿¡×¤È¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Î¹ðÇò¤â¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤ª¡¢¤¹¤´¤¤! ¡×¡Ö¤ó¡©¤É¤¦¤·¤ÆÌîµå¾ì¡©¡×¡Ö»Ïµå¼°¤Ç¤â¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡©¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´éÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ºë¶Ì¸©±ÄÂçµÜ¸ø±àÌîµå¾ì¤Ï¡¢²Æ¤ÎÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢ºë¶ÌÂç²ñ¤Î¥á¥¤¥óµå¾ì¡£1934Ç¯¤Î³«¾ìµÇ°¤ËÆüÊÆÌîµå¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢º£Ç¯6·î¤Ë89ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤¬¹â¹»»þÂåÍ£°ì¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£