¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤âÀ¶·é´¶¤âÆ±¤¸¡Ä¡×ÀÐÀî²Â½ã¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»Ò¥¨¡¼¥¹¤È¤ÎàÁÖ¤ä¤«2Sá¤Ë¡ÖÀ¨¤¯ÁÇÅ¨¤Ê2¿Í¡×¡ÖÁá¤¯·ëº§¤·¤Æ¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡ÖNumber¡×¤ÎÂÐÃÌ¤Ç¡¢¥²¥¹¥È¤ËÀÐÀîÍ´´õ¡Ä
¡¡¸µÂîµå½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀÐÀî²Â½ã¤µ¤ó¤¬ÈäÏª¤·¤¿¿Íµ¤¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤È¤ÎàÀÐÀîÆ±»Î¤ÎÁÖ¤ä¤«2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÐÀî¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢»¨»ï¡ÖNumber¡×(Ê¸éº½Õ½©)¤Î¼«¿È¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»Ò¤ÎÀÐÀîÍ´´õ¤ÈÂÐÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Á´¿È¹õ¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ÇÂ¤òÁÈ¤ß¡¢Âç¿Í¤Ó¤¿»Ñ¤Ç»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤¿¤ê¡¢2¿Í¤¬Èù¾Ð¤ß¤¢¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥ì¥·¡¼¥Ö¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÇ¯¡¹¤ÈÁÇÅ¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¿Í¤È¤Ê¤ê¤«¤é¾ú¤·½Ð¤µ¤ì¤ëÈþ¤·¤µ¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç2¿Í¤È¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤âÀ¶·é´¶¤È¤«¡¢Æ©ÌÀ´¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬Æ±¤¸Â°À¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×¡Ö¥Û¥ó¥ÈÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÁá¤¯·ëº§¤·¤Æ¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÆ±¤¸¡¢ÀÐÀîÆ±»Î¡¡¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤½¤¦¡×¡ÖÀ¨¤¯ÁÇÅ¨¤Ê2¿Í¡×¡ÖÀÐÀî¤¯¤ó¤ÈÀÐÀî²Â½ã¤Á¤ã¤óÁÖ¤ä¤«¡Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£