特典の“ミニチュア・カー”に大人も歓喜!? ボーネルンドのクリスマスフェア11/21から
ボーネルンドは11月21日〜12月25日、「みんなの好きを、祝おう。」がテーマのクリスマスフェア『BorneLund Christmas 2025』を、全国のボーネルンドショップとオンラインショップで開催する。
BorneLund Christmas 2025
期間中は、子どもの健やかな成長に役立ち、「好き」に出会えるクリスマスギフトにぴったりのあそび道具を取りそろえる。
購入ノベルティも用意。11月21日からはボーネルンドショップにて、6,600円以上購入した人に、ミニチュア・カー「siku メルセデス・ベンツ 300 SL」(限定カラー、非売品)をプレゼントする。
ミニチュア・カー「siku メルセデス・ベンツ 300 SL」
ボーネルンド公式オンラインショップで、1万1,000円以上購入した人には、「ムーラン・ロティ ベビーボール」または「マイ・ファーストクラフトビーズ(原色)」のいずれかをプレゼントする。
「ムーラン・ロティ ベビーボール」または「マイ・ファーストクラフトビーズ(原色)」のいずれかをプレゼント
ムーミンとの初コラボ商品も登場。オンラインショップとボーネルンドショップ22店舗で展開する。
ムーミンとの初コラボ商品
年齢別おすすめギフトも提案している。1歳頃〜のおすすめは、広い接地面と適度な重さで子どもにも積みやすい「オリジナル積み木カラー」(1万9,250円)。1歳半頃〜は、はじめての楽器にぴったりな「おさかなシロフォン 赤」(1万2,100円)がおすすめとのこと。
1歳半頃〜おさかなシロフォン 赤
2歳頃〜は、子どもの等身大サイズの「キッチンセンター」(1万7,050円)、3歳頃〜は、数学センスを育む磁石ブロック「マグ・フォーマーディスカバリーBOX(71ピース)」(1万9,800円)、4歳〜は、ブロックとレールでビー玉転がしのコースを組み立てる「クアドリラ・ツイスト＆レールセット」(1万9,250円)がおすすめだという。
4歳〜クアドリラ・ツイスト＆レールセット
