NEC、VGA端子も継承して搭載する法人向けノートPC「VersaPro タイプ VX」
NEC パーソナルコンピュータは11月20日、法人向けノートPCの新製品としてた「VersaPro タイプ
VX」を発表した。あわせてDDR5メモリの採用で改修したエントリーモデル「VersaPro タイプ VE/タイプ VF」も発表しており、同日順次発売する。
いずれも15.6型ディスプレイを搭載したA4サイズのノートPC製品。タイプ VXではIntel Core Ultra 200Uシリーズの搭載で性能とバッテリー効率を大幅に引き上げた点が特徴で、ヤマハ製Audio Engineを活用したAIノイズキャンセリング機能もサポート。NEC独自開発のAIチャットボット「AI Plus Biz」を標準搭載し、PCの不調などについて相談できる。VGA端子を備えて外部モニターへのアナログ出力も可能だ。
加えて、エントリーモデルモデルとして「VersaPro タイプ VE/タイプ VF」を発表した。第13世代Coreプロセッサを搭載している製品で、組み合わせるメモリをDDR4からDDR5に切り替えた。
バッテリー動作時間は前機種比2倍に延長。大容量バッテリと新LCDの採用が大きく寄与
バッテリーは縦に23%大型化した新開発モデル。基板面積を25%削減して導入
ファン、ディスプレイも改良してバッテリー動作時間を延長した
AIチャットボットを独自に導入。なお利用にはインターネット接続が必要
VGA端子を搭載
○VersaPro タイプ VX
OS：Windows 11 Pro
プロセッサー：インテル Core Ultra 5 / Ultra 7（NPU 内蔵）
メモリ：DDR5
ストレージ：SSD（PCIe）
ディスプレイ：15.6 型（フルHD／HD）
無線通信：Wi-Fi 7、Bluetooth ver.5.4
カメラ：FHD（IR）または HDカメラ
インターフェース：USB Type-A×4、USB Type-C（PD・DP対応）×1、HDMI、VGA、SDカード
スロット、有線LAN、ヘッドフォン/マイク共用端子、光学ドライブ選択可能
バッテリー駆動時間：約6.1 時間（動画再生時）/ 約 10.1時間（アイドル時）※JEITA3.0
セキュリティ：指紋認証、顔認証（Windows Hello）、Secured-Core PC 対応
質量：約 2.1kg（光学ドライブ搭載時）
○VersaPro タイプ VE/VF
OS：Windows 11 Pro
プロセッサー：インテル Core i3 / i5 / i7（第13世代）
メモリ：DDR5
ストレージ：SSD（PCIe）
ディスプレイ：15.6 型（フルHD / HD）
無線通信：Wi-Fi 6E、Bluetooth ver5.3
カメラ：HDカメラ（IRカメラ選択可）
インターフェース：USB Type-A×2、USB Type-C×1、HDMI、有線 LAN、ヘッドフォン/マイク共用
端子、光学ドライブ選択可能
バッテリー駆動時間（Lバッテリの場合）：約7.6時間（動画再生時）/ 約 14.2時間（アイドル
時）※JEITA3.0
セキュリティ：指紋認証・顔認証対応（モデルにより異なる）
質量：約 2.1kg（M バッテリ）/ 約 2.2kg（L バッテリ）
