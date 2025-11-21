お笑いタレント・みなみかわ（43）が20日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0・15）に出演。お笑い芸人・明石家さんま（70）のエピソードを明かした。

みなみかわはフジテレビ「さんまのお笑い向上委員会」に出演する際、小道具を使ってものまねをするのが恒例に。「小道具がお金かかってしょうがない。請求したい」と別の番組で愚痴をこぼしたところ、向上委員会MCのさんまの耳に入り「新年会の時に3000円を渡してきて、“小道具これで買ってこい。領収書よこせよ？”って」と小道具代をくれたという。

仮にものまねをしてスベッても、領収書を見せればウケると思ったみなみかわ。次の収録でお決まりのくだりが始まり、微妙な空気になったところで「3000円もかかったんです」と領収書を披露した。

すると、「さんまさんが札束出してきて、3000円払ったんです」と言い、「俺のボケのために、1000円札の束を用意してた。絶対に領収書を持ってくると予測して。1000円札の束を出して払って“これで買え”って言ってウケて。万札の束も持ってた」と説明。みなみかわは「シビれた」と振り返った。