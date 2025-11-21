６月に亡くなった長嶋茂雄さんのお別れの会が２１日、東京ドームで行われ、フリーアナウンサーの徳光和夫さんが出席した。

高校２年生のときに当時立教大の選手だった長嶋さんのホームランを見て以降、ミスターの姿を追いかけてきた徳光さん。お別れの会では長嶋さんの軌跡をたどる映像も流され「涙しました。江藤（智）のホームランで逆転勝ちして優勝した長嶋さんのあの笑顔が忘れられません」と目を細めた。

ドジャース・大谷翔平投手や、イチロー氏のコメント映像にも心を打たれたといい「大谷がメッセージをくれたのはうれしかった。長嶋さんがプロ野球を国民的なスポーツにしたと同時に、ちょっと衰退しかけた野球界を大谷が救ってくれた。見事なバトンリレーだなと感じました」としみじみ。さらに、「イチロー君は人間的にも知的で魅力的な人なんだなってことを改めて感じさせてもらいました」と称賛した。

ドームには多くの関係者が訪れ「いろんな方にご案内（招待状）を出されてたと思うんですけど、多分出席率１００％だったんじゃないかと感じるほどです」と感慨。「いち長嶋ファンとして、こんなに多くの長嶋さんのファンがいて、思い出も持ってらっしゃるというのはすごくうれしかったです」とほほ笑んだ。

「自身にとって長嶋茂雄とは？」の問いには「人生の導師」と表現。「高校２年生のときに長嶋さんのホームランを見てなかったら今日の人生はなかった。憧れすぎて、長嶋さんに会いたいという一念で難関のアナウンサー試験も通った。長嶋さんに導かれて俺の本当に幸せな人生があったんだなと思います」と感謝の思いを口にしていた。