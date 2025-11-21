¡Úµð¿Í¡Û¾¾°æ½¨´î»á¤¬Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Ø¤ªÊÌ¤ì¤Î¸ÀÍÕ¡Ö¤¢¤ÎÆü¤«¤é£³£³Ç¯¸å¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¡Ä¡×
¡¡£¶·î£³Æü¤Ë£¸£¹ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿µð¿Í¡¦Ä¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤Î¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¡Ä¹ÅèÌÐÍº¡¡¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡×¤¬£²£±Æü¤Ë¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¾¾°æ½¨´î¡¦¥ä¥ó¥¡¼¥¹£Ç£ÍÆÃÊÌ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ê£µ£±¡Ë¤¬¤ªÊÌ¤ì¤Î¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö´ÆÆÄ¡£´ÆÆÄ¤Ø¤Î¤ªÊÌ¤ì¤Î¸ÀÍÕ£²²óÌÜ¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸Êý¤Ë¤ªÊÌ¤ì¤Î¸ÀÍÕ¤ò£²²ó¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤³¤ì¤¬ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤âÄ¹ÅèÌÐÍº¤À¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡×¡Öº£Æü¤Ï´ÆÆÄ¤¬ºÇ¤â°¦¤·¤¿¾ì½ê¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤¹¡£ÎÙ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¸å³Ú±àµå¾ì¡¢¤³¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¤Ï´ÆÆÄ¤Î¿§¡¹¤Ê´¶¾ð¤¬º£¤Ç¤â¹ï¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤È¤½¤ì¤ò´¶¤¸¡¢¤Þ¤¿´ÆÆÄ¤Ë²ñ¤¨¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Î»ÕÄï´Ø·¸¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï£±£¹£¹£²Ç¯£±£±·î£²£±Æü¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡£Ä¹Åè´ÆÆÄ¤¬£±°Ì»ØÌ¾¤·¤¿¾¾°æ»á¤Î¸ò¾Ä¸¢¤ò¤¯¤¸¤Ç°ú¤Åö¤Æ¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¥µ¥à¥º¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Æü¤À¡£¾¾°æ»á¤Ï¡Ö¤¢¤ÎÆü¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É£³£³Ç¯¸å¤Îº£Æü¡¢´ÆÆÄ¤¬»ä¤Î¼éÈ÷°ÌÃÖ¤È¤·¤Æ»ØÄê¤·¡¢»ä¤¬¤¤¤Ä¤â¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤³¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¡¢º£¡¢´ÆÆÄ¤Ë¤ªÊÌ¤ì¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¶öÁ³¤µ¤¨¤â¡¢¼«Á³¤Î±¿Ì¿¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤ë¤Û¤É¡¢´ÆÆÄ¤È¤Î¤´±ï¤Ï¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤ËÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÀµ¤·¤¤Æ»¤ò¼¨¤·¡¢¤½¤ÎÆ»¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤·¡¢ÎÏ¶¯¤¯Æ³¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î°ä±Æ¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¡£
¡Ö´ÆÆÄ¤Î¹ðÊÌ¼°¤Ç¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤Ë´¶¼Õ¤Î°Õ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë´ÆÆÄ¤¬±ó¤¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢º£Æü¤Ï¤¢¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ÎÆü¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É£³£³Ç¯¡£»ä¼«¿È¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö»ä¤ò¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç¤¤Ê°¦¾ð¤È¾ðÇ®¤ÇÀÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¼ø¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î»Õ¤ÏÄ¹ÅèÌÐÍº¤À¤È¸À¤¨¤ë¹¬¤»¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ä¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤ÏÈþ¤·¤¯ºÌ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÅÁ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤´¶¼Õ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤Õ¤ì¤ë´¶¼Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤Î´ü¤ËµÚ¤ó¤Ç¤Þ¤À¤ª´ê¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö»ä¤Î¿´¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢»ä¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¼«Ê¬¤Î¿´¤ÎÃæ¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤Ê¤ê¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÄ¹ÅèÌÐÍº¤·¤«»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤°ÎÂç¤Ê¸÷¤Ç¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÈÆüËÜ¤ÎÌîµå¤ÎÌ¤Íè¤ò¾È¤é¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£