「カービィのエアライダー」発売を記念して「星のカービィ ディスカバリー」で使えるプレゼントキーワードを公開
【「星のカービィ ディスカバリー Nintendo Switch 2 Edition + スターリーワールド」プレゼントキーワード】 11月20日 公開
任天堂は、Nintendo Switch 2ソフト「星のカービィ ディスカバリー Nintendo Switch 2 Edition + スターリーワールド」で使えるプレゼントキーワードを11月20日に公開した。
本プレゼントキーワードは「カービィのエアライダー」の発売を記念したもの。「星のカービィ ディスカバリー Nintendo Switch 2 Edition + スターリーワールド」のゲーム内でキーワードを入力することでコインスターなどのアイテムがもらえる。
今日は『カービィのエアライダー』の発売日だね！- 星のカービィ (@Kirby_JP) November 20, 2025
ボクからは、『星のカービィ ディスカバリー Nintendo Switch 2 Edition + スターリーワールド』で使えるプレゼントキーワードを公開しちゃうよ。
カービィは「くるまほおばり」で運転していたから、きっと大丈夫♪…って、もう行っちゃったの！？ pic.twitter.com/Q9hrx41CPT
(C) HAL Laboratory, Inc. / Nintendo