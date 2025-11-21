【「星のカービィ ディスカバリー Nintendo Switch 2 Edition + スターリーワールド」プレゼントキーワード】 11月20日 公開

任天堂は、Nintendo Switch 2ソフト「星のカービィ ディスカバリー Nintendo Switch 2 Edition + スターリーワールド」で使えるプレゼントキーワードを11月20日に公開した。

本プレゼントキーワードは「カービィのエアライダー」の発売を記念したもの。「星のカービィ ディスカバリー Nintendo Switch 2 Edition + スターリーワールド」のゲーム内でキーワードを入力することでコインスターなどのアイテムがもらえる。

今日は『カービィのエアライダー』の発売日だね！

ボクからは、『星のカービィ ディスカバリー Nintendo Switch 2 Edition + スターリーワールド』で使えるプレゼントキーワードを公開しちゃうよ。

カービィは「くるまほおばり」で運転していたから、きっと大丈夫♪…って、もう行っちゃったの！？ pic.twitter.com/Q9hrx41CPT - 星のカービィ (@Kirby_JP) November 20, 2025

(C) HAL Laboratory, Inc. / Nintendo