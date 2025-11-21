【「星のカービィ ディスカバリー Nintendo Switch 2 Edition + スターリーワールド」プレゼントキーワード】 11月20日 公開

　任天堂は、Nintendo Switch 2ソフト「星のカービィ ディスカバリー Nintendo Switch 2 Edition + スターリーワールド」で使えるプレゼントキーワードを11月20日に公開した。

　本プレゼントキーワードは「カービィのエアライダー」の発売を記念したもの。「星のカービィ ディスカバリー Nintendo Switch 2 Edition + スターリーワールド」のゲーム内でキーワードを入力することでコインスターなどのアイテムがもらえる。

(C) HAL Laboratory, Inc. / Nintendo