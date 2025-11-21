“男女コンビで結婚”エレガント人生、夫婦でのお揃いコーデ披露「仲良すぎて癒される」「理想の夫婦」の声
【モデルプレス＝2025/11/21】お笑いコンビ・エレガント人生の中込悠が11月19日、自身のＸ（旧Twitter）を更新。妻で相方の山井祥子とのお揃いコーディネートを公開して、話題を呼んでいる。
【写真】コンビから夫婦へ 結婚発表したお笑いコンビのお揃いコーデ
9月21日にそれぞれのSNSでコンビで結婚したことを発表したエレガント人生。中込は「老夫婦になったら揃いのコーディネートをしたいと考えていましたが、別に老夫婦まで待つ必要もないので今からバンバンしていきます」とつづり、黒トップスにゆるめのデニム、黄色いソックスを合わせた夫婦でのお揃いコーディネートを投稿。中込が山井をおんぶしようと山井の片足を持ち上げているようなショットを公開して、2人の仲睦まじい姿を披露している。
この投稿には「仲良すぎて癒される」「理想の夫婦すぎる」「可愛い」「おそろコーデ似合ってて最高」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
