辻ちゃん長女・希空（のあ）、へそピチラリのウエスト披露「二度見しちゃった」「お洒落」と反響
【モデルプレス＝2025/11/21】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が11月20日までに、自身のTikTokを更新。ウエストにへそピアスが見える姿でダンスを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】17歳辻ちゃん長女「二度見しちゃった」へそピ見せウエスト披露
希空は「へそピのキャッチがなくなりました」と綴り、パーカーのお腹部分のジッパーを開けたスタイルで、ダンスを披露。へそピアスとほっそりとしたウエストが覗いている。
この投稿にファンからは「へそピ可愛い」「ウエスト細い」「二度見しちゃった」「お腹が気になってずっと目が行っちゃう」「めちゃくちゃキュート」「お洒落」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆希空、へそピアスチラ見せでダンス
◆希空の投稿に反響
【Not Sponsored 記事】