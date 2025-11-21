北陸3県の絶品海鮮食堂3軒　美味しすぎて記憶がない！最高レベルの「白エビ」自作丼を富山で体験した

連載「ご当地グルメ”旅”歩き」は、能登半島地震発生から2年になる2026年1月1日を前に、現地で食事をしていただきたい思いで北陸のグルメをご紹介しています。前回は能登半島七尾湾界隈の飲食店を特集しました。今回から3週連続で取り上げるのは「北陸ご当地グルメ対決」。初回は、北陸と言えば「海の幸」ということで、福井、石川、富山を代表する魚介類と、その絶品料理を提供する飲食店をご紹介します。どうぞご期待ください。

「越前がに」の最高級ブランドは1杯数十万円も！

まずは福井県です。いよいよ11月6日に冬の味覚、ズワイガニが解禁になりました。石川県では「加能（かのう）がに」（オスのズワイガニ）、山陰地方では「松葉がに」（オスのズワイガニ）と呼ばれますが、数あるブランドの中でも一番有名なのは福井県の沿岸で獲れる「越前がに」（オスのズワイガニ）ではないでしょうか。

その値段たるや1杯5万円は当たり前。「極（きわみ）」と呼ばれる最上級ブランドになると1杯数十万円もするようです。

「あなたに会いたくて♪」入りました『魚屋の喰い処 まつ田』＠福井市

数年前、越前海岸で「越前がに」を食べ、福井県小浜市（おばまし、米オバマ大統領時代に一躍有名になりました）でふぐ料理を食べる贅沢ツアーを決行したことがあります。数ある越前がに料理店の中で我々（ゴルフ仲間と行きました）が選んだのが『魚屋の喰い処 まつ田』（福井市）です。

福井市大味町（おおみちょう）界隈の越前海岸。『まつ田』から、車で数分北上した辺り

当日のんびりドライブしながらお店を探したところ、面白い看板が目に止まりました。何と、「まつ田せいこ丼」とあります。しかも「あなたに会いたくて♪」という文言が添えられています……何でしょこれは（笑）。

まつ田

とりあえず広い駐車場に車を止め、当店の様子を伺うことにしました。店先には解禁になったばかりの「越前がに」が並んでいます。隣にあるのは、体長5分の1くらいでしょうか。「せいこがに（メスのズワイガニの福井県での呼び方）」が何杯も鎮座していました。

「ん？せいこがに？」と思いつつ、店の上やのれんには大きな「まつ田』の看板が。合点がいきました。「まつ田さんのせいこがにの丼ぶり」なんですね。1980年代アイドル全盛期にトップアイドルだった松田聖子世代の我々には食べるのがもったいないくらいの料理ですが、食べないわけにもいきません（笑）。即入店し、4人とも「まつ田せいこ丼」を注文しました。車を運転しないメンバーは当地の銘酒「越の磯」をいただきます。

美しいし、旨いよ！「まつ田せいこ丼」

料理が届くまで、海岸を眺めながら今日の幸運を4人で噛みしめます。メニューには「海のアイドル」という謳い文句も。情報発信お上手です。そうこうしているうちに「まつ田せいこ丼」が到着しました。見て下さい、この美しさ。

まつ田（海のアイドル）

まずは足肉を3、4本ざっくりと箸ですくい口に運びます。小さいけど蟹の味わいはたっぷり。悶絶美味しい。味噌とほぐし蟹を甲羅に乗せ、蟹酢で混ぜて食べる幸せたるや言葉になりません。続いて殻から取った出汁で炊いたご飯を一口。ほのかにカニの香りがする絶妙な味覚です。内子、外子、かに味噌、かに身、越の磯、この繰り返しが続きます。

まつ田（まつ田せいこ丼）

酔った頭でボーっと海岸を眺めながら、かに酢だけでも日本酒が美味しく飲めることを発見しました。幸せが込み上げます。ちなみに直近のお値段をお店に電話して聞いてみたところ、「時価ではありますが、6800円くらいを標準と考えて下さい」とのことでした。高くはありますが、食べる価値ありです。聖子ちゃんファンの方もそうでない方も、福井が誇る「せいこがに」を食べにぜひ同地にいらしてください。

まつ田（カニの味噌とほぐし蟹）

お得な海鮮丼に感激『近江町・海鮮市場料理 市の蔵』＠金沢市

続きまして、日本を代表する魚市場である近江町市場（おうみちょういちば）を擁する石川県金沢市に移りましょう。同市場の中には、180軒ほどの鮮魚店や物販店、飲食店が軒を並べています。今回訪問したのは市場の2階にある『近江町・海鮮市場料理 市の蔵』（金沢市）です。同店は11時から22時の営業で、通しでやっているので重宝します。

市の蔵

まずいただいたのは「本日のおすすめ料理」にあった「能登産豚とエリンギ茸の塩麹焼き」です。これが抜群に美味しい。塩麹の力でしょうか、奥深い味わいが口に広がりビールとよく合います。皆さまもメニューにあれば必ず頼んでいただきたい逸品です。

市の蔵（能登産豚とエリンギ茸の塩麹焼き）

そろそろ魚を食べたいな、と思ってメニューを見ると「海鮮丼（小）」がありました。お店の方に聞くと、まぐろ、かに身、うなぎ、がんどう（ハマチ）、たこ、かじか、が乗っているようです。「小」なのに凄い品数です。さすが近江町市場の食事処と感動しつつ注文しました。どの魚も新鮮で最高です。これで値段が今でも1000円を切っているようで、さすが市場ならではのお手頃価格。御馳走さまでした。

市の蔵（海鮮丼小）

夜の金沢駅

鮮度抜群！『きときと食堂』＠富山県射水市

最後に富山県です。富山といえば海の幸王国。「ぶり」「ホタルイカ」「ます寿司」などなど色々ある中で、4月から11月にかけて漁獲される「シロエビ」が一番好きです。結構値が張りますが、富山市から電車で1時間ほどの射水（いみず）市にある『きときと食堂』では、お手頃価格で食べることができます。

「きときと」は、富山弁で「新鮮な」の意味。富山県には全国で初めて方言を愛称にした「富山きときと空港」がありますから、「きときと」という4文字をご存知の県外の方もおられるでしょう。その言葉をお店の名前に使っているぐらいですから、鮮度は抜群です。

きときと食堂

当日いただいたのは「自作の二色丼」です。いぜん「桜エビ」を取り上げた時も書きましたが、海老は「生」と「かき揚げ」が両方食べたい。ならばと、「白エビ（メニュー表記）」の刺身を単品で、別に「白えび天丼」（メニュー表記）を注文し、自分で二色丼を作ろうと言う魂胆です（笑）。

まず刺身が届きました。食べた瞬間、気絶しそうになりました。圧倒的に甘い、新鮮。ビールも進みます。感動しているうちに丼ぶりが届きました。

きときと食堂（白エビの刺身）

ビールのつまみに天ぷら（とメニューにはありますが、唐揚げっぽいです）を一口。揚げ物にするとまた甘さの種類が変わります。香ばしい甘さが口中に広がり、箸が止まりません。半分食べたところで、刺身の「白エビ」をわさび醤油にからめ丼に乗せます。これで自家製二色丼が完成しました！

きときと食堂（白えび天丼）

いままで食べた中で最高レベルの海鮮丼

その後のことはあまり覚えていません。美味しすぎてあっというまに完食。いままで食べた中で最高レベルの海鮮どんぶりでした。自作というのもあったのかも（笑）。

きときと食堂（自作の二色丼）

ところが食べ終わった後メニューをみたら、「エビえび天丼」というものがあり、これが生と唐揚げの二色丼だったようです。笑ってしまうオチでした。

射水市（新湊大橋と立山連峰）

今日は、北陸シリーズ第2弾として、3県の海の幸をご紹介しました。

「風立ちぬ 今は秋 今日から私は心の旅人」（『風立ちぬ』作詞・松本隆、作曲・大滝詠一）

松田聖子さんの歌にこうありますが、秋もそろそろ終わり。これから寒くなれば、美味しいものがますます増えそうな北陸地方。ぜひ皆さまも足をお運びください。

文・写真／十朱伸吾

おとなの週末Web専属ライター。全国のご当地グルメを求めて40年余。2013年には、“47都道府県食べ歩き”を達成した。訪れた飲食店は1万軒をゆうに超える。旅と食とお酒をこよなく愛するオプチミスト。特にビールには一家言あり。競馬と写真とゴルフも趣味。週1の自転車ツーリングとサウナでダイエットにも成功した。好きな言葉は「発想力は移動時間に比例する」。

