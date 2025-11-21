タレントのデヴィ夫人が2025年11月20日にXで、現在関係悪化が問題となっている日中関係について言及した。

「こういう時こそ英知を発揮して」

発端となったのは、7日の衆院予算委員会で、立憲民主党の岡田克也衆院議員からの質問に答える形で、高市早苗首相が「（中国が）戦艦を使って武力の行使を伴うものであれば、どう考えても存立危機事態になり得る」と答弁したこと。

これに対し、中国の大阪総領事・薛剣氏が8日、Xに「その汚い首は一瞬の躊躇もなく斬ってやるしかない」とポストし、物議に。後に削除されたものの、さらに中国は日本産水産物に対する事実上の禁輸措置を発動するなど、対日圧力強化している。

そんな中、デヴィ夫人はXで「理不尽な中国の暴虐に対し日本の方々よ一丸となって戦いましょう」と呼びかけ。また、「日本経済に多少影響があっても忍耐 辛抱 他に活路を見出す知恵を持ちましょう」とつづった。

さらにデヴィ夫人は「日本の経済人よ、こういう時こそ英知を発揮して、日本総力で戦えば勝てるはず」とし、「日本大好きで投資した中国の方々、日本に来れなくて困るのはあなた方では」と警告も行っていた。

このポストにデヴィ夫人のもとには、「戦わなくていいのです。そんなスタンスは中国を利するだけ」「日本は戦うとも戦争をするとも言っていません」という声が集まっていた。