W杯で覚えた “世界”の肌感「まだまだ勝って、いっぱい試合したい」、U-17日本代表のDFリーダー藤田明日翔(川崎F U-18)が次戦で見据える守備ポイント
U-17ワールドカップに臨んでいるU-17日本代表DF藤田明日翔(川崎F U-18)は、3バックの中央を担う主軸選手として、8強進出に確かな貢献を続けてきた。
U-17北朝鮮代表との激戦になった18日のラウンド16でも最後まで体を張って戦い抜いた。ただ、そのことについて話を振られると、持ち前のおっとりとした語り口で、こう語った。
「毎度のごとく、うちのキャプテン(GK村松秀司)が止めてくれたので。あと、みんなが体を張って守れたのは良かったです」
自身のプレーについては控えめに語りながら仲間を称え、その上で課題についても明確に持っていた。
「ラインコントロールは修正していきたいと思います。前の試合は風が強くて難しかったんですけど、次の試合も強くなるかもしれないそうなので、そこはしっかり気を遣いたいです。ただ、風に関しては神経質になるのも良くないので、まずは自分がちゃんと勇気を持ってラインコントロールすることを意識したいと思います」
北朝鮮戦の映像も確認した上で、もっとラインを上げられるシーンがあったという感覚もあると言う。
「相手の圧もあったんですけど、ラインコントロールをしっかりすれば、もっとボールを奪うシーンを増やせたと思います」
また準々決勝で当たるU-17オーストリア代表については「個の力もあって、すごく良いチームだと思った」とリスペクトしつつ、「自分たちの良いところをしっかり出せば」と意気込む。そのためにも「リスク管理を大事にしたい」と相手が得意とするカウンターを受けないことを試合のポイントに挙げる。
個人としても、大会を戦いながら「相手との1対1で負けることも余りないので、すごく自信に繋がっている」と手応えも掴んでいる。また、世界の個性的なストライカーと対峙すること自体へのワクワク感もあるようだ。
「本当にいろいろなFWとの対戦を経験できていますし、やっぱり楽しさはあります。その中で自分の成長も肌で感じられているので、毎試合楽しみです」
それだけに、この「楽しみ」を次で終わらせるつもりは毛頭ない。
「まだまだ勝って、いっぱい試合したいです。まず明日とりあえず勝ちたい。その次はカイジ(出場停止中のDF長南開史)も戻ってくると思うので、全員で最後の準決勝、決勝へ行けるように頑張りたいと思います」
まずはオーストリア撃破へ。日本のディフェンスリーダーは、涼やかな表情の下で、確かな闘志を燃やしている。
(取材・文 川端暁彦)
