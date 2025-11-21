【「小坂井祐莉絵1st写真集 好きですよね」】 11月21日 発売 価格 紙版：4,400円（音声コンテンツを含む完全版） 電子版：3,300円（音声コンテンツを含まないグラビア版）

通常版カバー

【拡大画像へ】

イマジカインフォスは、「小坂井祐莉絵1st写真集 好きですよね」を11月21日に発売した。価格は紙版が4,400円。電子版は3,300円。なお、紙版にのみ、音声コンテンツが付属する。

本書は、声優・小坂井祐莉絵さん初の写真集。シンガポールを舞台に、小坂井さんがこれまでに見たことのないような大胆な姿を披露する。なお、本書は彼女の”声”に特化した写真集となっており、紙版表紙の二次元コードから小坂井さんのボイスコンテンツを楽しむことができる。

電子版には、デジタル限定コンテンツとして未公開グラビア24ページが追加で収録される。

インフォスクエア版カバー

電子版カバー

【特別付録】オリジナルフォトカードA

【特別付録】オリジナルフォトカードB

【特別付録】オリジナルフォトカードC