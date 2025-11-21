TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

21日午後0時24分ごろ、茨城県、千葉県、東京都で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は東京湾で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、茨城県の坂東市、千葉県の千葉稲毛区と市川市、それに浦安市、東京都の東京千代田区、東京文京区、東京北区、東京足立区、東京葛飾区、それに東京江戸川区です。

【各地の震度詳細】

■震度2
□茨城県
坂東市

□千葉県
千葉稲毛区　市川市　浦安市

□東京都
東京千代田区　東京文京区　東京北区
東京足立区　東京葛飾区　東京江戸川区

■震度1
□千葉県
千葉中央区　千葉花見川区　千葉若葉区
千葉緑区　千葉美浜区　船橋市
松戸市　野田市　習志野市
柏市　市原市　八千代市
鎌ケ谷市　四街道市　印西市
白井市

□東京都
東京中央区　東京港区　東京新宿区
東京台東区　東京墨田区　東京江東区
東京品川区　東京大田区　東京渋谷区
東京豊島区　東京荒川区　東京練馬区

□埼玉県
さいたま北区　さいたま大宮区　さいたま浦和区
さいたま南区　さいたま緑区　川口市
狭山市　草加市　越谷市
蕨市　八潮市

□神奈川県
川崎川崎区　川崎中原区

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。