茨城県、千葉県、東京都で最大震度2の地震 茨城県・坂東市、千葉県・千葉稲毛区、市川市、浦安市
21日午後0時24分ごろ、茨城県、千葉県、東京都で最大震度2を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は東京湾で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、茨城県の坂東市、千葉県の千葉稲毛区と市川市、それに浦安市、東京都の東京千代田区、東京文京区、東京北区、東京足立区、東京葛飾区、それに東京江戸川区です。
【各地の震度詳細】
■震度2
□茨城県
坂東市
□千葉県
千葉稲毛区 市川市 浦安市
□東京都
東京千代田区 東京文京区 東京北区
東京足立区 東京葛飾区 東京江戸川区
■震度1
□千葉県
千葉中央区 千葉花見川区 千葉若葉区
千葉緑区 千葉美浜区 船橋市
松戸市 野田市 習志野市
柏市 市原市 八千代市
鎌ケ谷市 四街道市 印西市
白井市
□東京都
東京中央区 東京港区 東京新宿区
東京台東区 東京墨田区 東京江東区
東京品川区 東京大田区 東京渋谷区
東京豊島区 東京荒川区 東京練馬区
□埼玉県
さいたま北区 さいたま大宮区 さいたま浦和区
さいたま南区 さいたま緑区 川口市
狭山市 草加市 越谷市
蕨市 八潮市
□神奈川県
川崎川崎区 川崎中原区
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。