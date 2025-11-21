21日午後0時24分ごろ、茨城県、千葉県、東京都で最大震度2を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は東京湾で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、茨城県の坂東市、千葉県の千葉稲毛区と市川市、それに浦安市、東京都の東京千代田区、東京文京区、東京北区、東京足立区、東京葛飾区、それに東京江戸川区です。

【各地の震度詳細】

■震度2

□茨城県

坂東市



□千葉県

千葉稲毛区 市川市 浦安市



□東京都

東京千代田区 東京文京区 東京北区

東京足立区 東京葛飾区 東京江戸川区

■震度1

□千葉県

千葉中央区 千葉花見川区 千葉若葉区

千葉緑区 千葉美浜区 船橋市

松戸市 野田市 習志野市

柏市 市原市 八千代市

鎌ケ谷市 四街道市 印西市

白井市



□東京都

東京中央区 東京港区 東京新宿区

東京台東区 東京墨田区 東京江東区

東京品川区 東京大田区 東京渋谷区

東京豊島区 東京荒川区 東京練馬区



□埼玉県

さいたま北区 さいたま大宮区 さいたま浦和区

さいたま南区 さいたま緑区 川口市

狭山市 草加市 越谷市

蕨市 八潮市



□神奈川県

川崎川崎区 川崎中原区

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。