ウェールズはW杯出場決定戦でイタリアとの対戦可能性も…ホーム開催権獲得にOB喜び「どこが来ても倒せると感じられる」
北中米W杯欧州予選プレーオフの組合せが20日に決まった。ウェールズ代表はホームで3大会ぶり2回目の出場を目指すボスニア・ヘルツェゴビナとの初戦を行うことが決定。勝利した場合は代表決定戦でイタリア対北アイルランドの勝者と対戦するが、この試合も抽選によってホームで開催することになった。『BBC』は元代表選手から期待の声が上がっていることを伝えている。
2大会連続3回目の出場を狙うウェールズは欧州予選J組でベルギーに次ぐ2位となり、欧州POに駒を進めた。元ウェールズ代表DFのダニー・ガビドンは初戦のボスニア・ヘルツェゴビナ戦も難しいゲームになるとの見方を述べながら、代表決定戦で対戦する可能性があるイタリアには「最も手強い相手だ。対戦を望んだ者は誰もいないと思う」と見解を示した。
それでもガビドン氏は「ウェールズにとっての鍵はホーム権だったと思う」と前向きに捉えている。両試合ともホームで開催できることに「(ホームの)カーディフ・スタジアムではどこが来ても倒せると感じられるだろう」と述べ、大きな追い風になることを示した。
また、元ウェールズ代表MFのジョー・レドリー氏も「代表決定戦に進んだ場合、相手が北アイルランドであってもイタリアであっても大きなアドバンテージだ」と話せば、元ウェールズ代表FWのサム・ボークス氏は「正直なところ対戦相手よりも開催地が気になっていた」とコメントした。
ウェールズは今予選のホーム戦でベルギーに2-4で敗れたものの、ほか3試合は全勝。今月18日のPO進出を懸けた北マケドニア戦は7-1の大勝を収めており、W杯出場へ大きな後押しになりそうだ。
