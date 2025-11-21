¡Ö¤ºーー¤Ã¤È¡Ø¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¡Ù¤¬Íè¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦¾ÃÌÇ½¸Íî¤Ë½¸¤¦Ææ¤Î½¸ÃÄ¤òÁÜº÷
±ÒÀ±¼Ì¿¿¤Ç¤ß¤Ä¤±¤¿Ææ¤Î°ì¸®²È¤Î¼ÂÂÖ¤òÅ°ÄìÄ´ºº¤¹¤ëÈÖÁÈ¡Ø¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡£11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ç¤Ï¡¢¿·³ã¸©¤òË¬¤ì¤¿¡£
¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËºÇ´ó¤ê¤Î½¸Íî¤Ç¾ðÊó¼ý½¸¤ò»Ï¤á¤¿ÁÜº÷Ââ¤Ï¡¢ÌÜÅª¤Î¾ì½ê¤¬¡Ö¥ä¥Þ¥Î¥¢¥¤¥«¥ï¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂç¤¤Ê½¸Íî¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö40Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë½¸ÃÄ°ÜÅ¾¤·¡¢º£¤ÏÃ¯¤â½»¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤òÆÀ¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¢¤½¤³¤Ë¾®²°¤ò·ú¤Æ¤Æ¡¢Ç¯¤Ë1²ó¤¯¤é¤¤½¸¤Þ¤Ã¤Æ¥«¥é¥ª¥±¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤¤¤¤Æ¸½ÃÏ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö±ü»³¤Î³Ú±à ¼ê¤Å¤¯¤êÂ¼ ÁêÀî¡×¤È¼ê½ñ¤¤µ¤ì¤¿´ÇÈÄ¤òÈ¯¸«¡£¤·¤«¤·±ÒÀ±¼Ì¿¿¤Î¾ì½ê¤Ë¤ÏÃ©¤ê¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«½êÍ¼Ô¤Þ¤ÇÃ©¤ê¤Ä¤±¤º¡£¤³¤Î¾ì½ê¤¬°ìÂÎ²¿¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¡¹¤¬³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¿¼¤¤Ææ¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¤Ê¤ó¤È¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÈ¾Ê¬¤¬ÁÜº÷¤ËÈñ¤ä¤µ¤ì¤¿¡£
½¸ÃÄ°ÜÅ¾Àè¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤È¤¤¤¦ÃÄÃÏ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Â¼¤Î¸µ½»¿Í¤«¤é¡¢¡Ö±ü»³¤Î³Ú±à ¼ê¤Å¤¯¤êÂ¼ ÁêÀî¡×¤Î½ÅÍ×¥á¥ó¥Ðー¤Ë°ú¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¶Ã¤¤ÎÊª¸ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
「手作り村」で出会ったのは、元住人の発起人(70歳)と、村長(77歳)。ここは、二人の中心人物のビジョンと実行力によって生まれた場所だった。
衛星写真に写っていた建物のある場所は、発起人の生家があった土地。集団移転後、「みんなで山遊びしないか」と発起人が呼びかけた。その呼びかけに答えたのが、村長だった。この土地に縁はなく新潟にUターンしていた元商社マンだったが、発起人の顧客として知り合い、その情熱に共感。以来、村長として次々とユニークなアイデアを出し、活動を牽引していた。発起人が大工としての技術を活かし、木製電柱などの廃材を再利用してさまざまな建物を建築。そこに村長が遊び心を吹き込む。二人の固い信頼関係を核に仲間が集い、無人の山中に新たなコミュニティが育まれていったのだ。
20人ほどで村開きしたときは、半数ほどが元住民という構成だった。四季折々のイベントを行い、最大70名もが集った。村長は「ずーっと『ポツンと一軒家』、来てくれないかなと心待ちにしていた」と笑顔で話す。平成20年(2008年)に始まったこの村も、高齢化が進み、現在の固定メンバーは10名ほどだという。
集団移転で消滅した「山の相川」集落は、最も多い時で42世帯、300人以上が暮らす活気ある場所だった。集団移転に至った最大の理由は、冬の豪雪。冬には5メートルもの雪が積もり、外界から完全に孤立。買い物に行くこともできず、急病人が出ても病院に運べずに亡くなるという悲劇も起きた。厳しい現実を前に住民は徐々に減り、ついに昭和48年(1973年)、最後に残った10軒が麓へと集団移転し、集落はその歴史に幕を下ろした。厳しい自然ゆえに人々が去らざるをえなかった土地は、半世紀近い時を経て、人々が自らの意志で集い、笑い声が響く「楽園」として生まれ変わったのだ。
捜索隊は、秋の「芋煮会」イベントの日に再訪。メンバーたちはまず畑に向かい、自分たちの手で育てた里芋や大根を収穫する。沢から引いた冷たい水で丁寧に洗われた野菜は、大きな鍋に入れられた。食卓には、主役の芋煮だけでなく、メンバーがそれぞれ持ち寄ったご馳走が溢れんばかりに並ぶと、豊かな食卓を囲みながら「最高ですね。唯一集まれる場がここ」、「高齢で集まる機会がない。この山だけが楽しみ」と、参加者たちは口々にこの場所への想いを語った。
体調不良で「芋煮会」を欠席した村長にとっても、この村は単なる遊び場ではなかった。数年前に癌という大病を患った彼には、ここは魂の拠り所であり、何よりの「薬」となった。退院後に杖をつきながらも真っ先にここを訪れ、緑の中で過ごすうちに心身ともに回復していったという。今はここで仲間と共に汗を流し、あるいは一人でおにぎりを食べるだけでも満たされる。焚火をするのが最高の癒しだという。
半世紀も前に廃村となった山奥の集落。それから35年の歳月を経て、発起人の呼びかけで生まれた「手作り村 相川」。高齢化し参加する人は減ってしまったが、それでも季節の恒例行事には気の置けない仲間が集まり、自然の中で穏やかな時を楽しむ。まだまだこれからも、山の上の遊び場に元気な笑い声が響き続けることだろう。
