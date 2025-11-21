今回は、モラハラ不倫夫に、突然離婚を告げられたエピソードを紹介します。

「本当は子供なんて欲しくなかったんだ」

「不妊治療の末、夫との間に念願の子供を授かりました。ただ、高齢出産ということもあってか産後は心身ともにボロボロで、産後うつになりそうでした。夫もあんなに子供を欲しがっていたのに、いざ子供が生まれると育児に全然協力的ではなく……。

で、夫と言い争いになることが増えていき、毎日険悪なムードで、夫は仕事の後帰宅せず朝帰りになることも。嫌な予感はしていましたが、やっぱり夫は不倫していました。

で、夫に不倫を問い詰めるとあっさり認め、『お前なんて女じゃねーよ』『不倫相手は色っぽくて最高なんだ』『お前と離婚して、不倫相手と再婚したい』と冷たい口調で言われ、言葉を失いました。

また夫に『親権はいらない。本当は子供なんて欲しくなかったんだ』と言われ、涙が止まりませんでした」（体験者：40代女性・主婦／回答時期：2024年12月）

▽ あまりに自分勝手すぎる夫ですし、こんなのとても許せませんよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。