ガールズグループTWICE（トゥワイス）メンバーCHAEYOUNG（チェヨン）が、健康上の理由で当面、活動を中断する。所属企業JYPエンターテインメントは20日「CHAEYOUNGが最近、迷走神経性失神との診断を受けた。専門医療スタッフの相談と綿密な検診をもとに休息を取ってきたところ、追加の回復期間が必要だという結論にいたった」などと、活動中断を発表した。

また「現在CHAEYOUNGは、年末までに十分な休息とコンディション回復を目標にしており、健康を最優先にしなければならないという判断により、今後予定されたスケジュールには最小限で参加したり、やむを得ず参加しなくなった」と伝えた。このため、高雄、香港、バンコクで予定されているワールドツアーには参加しないことになった。

さらに「CHAEYOUNG本人も深い物足りなさを感じている。10月末からファンイベントやワールドツアーに参加できなかった部分についても、もう1度ファンのみなさんに申し訳ない気持ちを伝えた」と説明した。

最後に「いつも暖かい愛情を送ってくださるファンのみなさんに心配をかけることになり、心より申し訳ないです。CHAEYOUNGが1日も早く元気な姿で再びファンのみなさんの前に立つことができるように最善を尽くして支援します。早い回復のために多くの応援と激励をお願いしたい。もう1度このようなニュースをお伝えすることになったことを深くおわびし、ファンのみなさんの広い理解に感謝します」と伝えた。

迷走神経性失神とは、副交感神経の1つ、迷走神経が強いストレスや起立などによる疲労、痛みなどが原因で、過剰に優位となり、血圧や脈拍の低下などにより、脳への血流が減るなどし、意識を失うなどする症状とされる。