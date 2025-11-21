駆逐艦やフリゲートなどと空母打撃群を編成

中華人民共和国国防部（以下、中国国防部）は2025年11月18日、就役したばかりの最新空母「福建」が空母打撃群を編成し、初の海上訓練を行ったと発表、その様子を公開しました。

訓練を実施した詳細な日時は明らかにしていませんが、空母打撃群は「福建」のほかにミサイル駆逐艦「延安」、ミサイルフリゲート「通遼」ほか複数の艦艇で編成し、行ったといいます。

訓練の内容は、艦隊航行や艦載機による捜索救難、空母搭載機の離着艦などだそう。空母「福建」には最新のステルス戦闘機J-35を筆頭に、J-15T戦闘機、J-15DT電子攻撃機、KJ-600早期警戒機などが搭載され、これらを電磁カタパルトで複数回にわたって連続射出し、さらに艦尾に展張した着艦ワイヤーで制動・回収するといったことを行っています。

中国国防部では、「こうした一連の訓練を実施することで、発着艦だけでなく、飛行甲板での航空機のオペレーション能力を検証し、艦および航空機の適合性を再確認した。艦隊システムの戦闘能力形成に向けて一歩踏み出した」と説明しています

なお「福建」を中心とした空母打撃群は、初の洋上訓練を終えたのち、中国南部の海南省三亜市にある海軍基地に帰還しています。