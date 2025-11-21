渡辺美里が、デビュー40周年を記念したベストアルバム『ULTRA POP』を12月24日にリリースする。このたびその収録内容が明らかになった。

渡辺美里は1985年5月2日に「I’m Free」でメジャーデビューし、翌1986年に「My Revolution」が大ヒット、1980年代以降の邦楽シーンを牽引しながらこれまでにシングル59枚、オリジナルアルバム20枚、そしてライブアルバムやカバーアルバムなど13枚の企画作品も発表、デビューから40年にわたりコンスタントにリリースを重ねてきた。

今作は、そんな渡辺美里の歴史を彩ってきたアーティスト・クリエイターなど総勢59名が「渡辺美里といえばこの曲」をテーマに厳選した40曲を収録。付属ブックレットには、選曲者による楽曲制作やライブのエピソード、楽曲に込められた想いなどがコメントとして掲載される。

また、初回生産限定盤には現在開催中の全国ツアー＜渡辺美里 40周年 BITTER☆SWEET ULTRA POP TOUR 2025＞より、7月12日におこなわれた東京・NHKホール公演の模様を完全収録。渡辺美里の誕生日に開催された特別公演で、代表曲から最新曲まで幅広く披露されたライブ映像が楽しめる内容となっている。

さらに、デビュー当時から現在に至るまで渡辺美里の活動を支えてきたマネージャーが選ぶライブベストアクト集「10 Best Live Acts (1986-2000) -Selected by the manager」も収録。長年そばで見続けてきたマネージャーならではの視点で選ばれたライブシーンは必見だ。

◾️デビュー40周年ベストアルバム『ULTRA POP』

2025年12月24日（水）リリース
◎初回生産限定盤：CD&BD+豪華ブックレット仕様／￥9,900(税込) ESCL-6170〜6173
◎通常盤：CD／￥4,000(税込) ESCL-6174〜6176

予約はこちらから　https://erj.lnk.to/tkMBbp

収録内容
≪CD≫
[DISC 1]
01​. I’m Free
02​. すべて君のため
03​. 悲しいボーイフレンド
04​. eyes
05​. My Revolution
06​. Teenage Walk
07​. Lovin’ you
08​. Long Night
09​. Boys Cried (あの時からかもしれない)
10​. さくらの花の咲くころに
11​. シャララ
12​. センチメンタル カンガルー
13​. 10 years

[DISC 2]
01​. ムーンライト ダンス
02​. NEWS
03​. 跳べ模型ヒコーキ
04​. 虹をみたかい
05​. サマータイム ブルース
06​. Boys Kiss Girls
07​. Tokyo
08​. 夏が来た！
09​. 青空
10​. BIG WAVE やってきた
11​. ブランニューヘブン
12​. CHANGE
13​. シンシアリー[Sincerely]
14​. 世界で一番遠い場所
15​. 37​.2℃ (夢みるように うたいたい)

[DISC 3]
01​. サンキュ
02​. 荒ぶる胸のシンバル鳴らせ
03​. 夢のあいだ
04​. 青い鳥
05​. あしたの空
06​. 始まりの詩、あなたへ
07​. 人生はステージだ！
08​. すきのその先へ
09​. 大きな愛が降る街で
10​. ボクはここに
11​. 星の夜
12​. 折りたたみ傘

≪Blu-ray≫(初回生産限定盤のみ)
・渡辺美里 40周年 BITTER☆SWEET ULTRA POP TOUR 2025 at NHKホール
・10 Best Live Acts (1986-2000) -Selected by the manager

◾️＜渡辺美里 40周年 BITTER☆SWEET ULTRA POP TOUR 2025＞

2025年
10月11日（土）山形県・高畠町文化ホール まほら
10月13日（月・祝）秋田県・あきた芸術劇場ミルハス　中ホール
10月18日（土）神奈川県・相模女子大学グリーンホール　大ホール
11月1日（土）島根県・出雲市民会館
11月3日（月・祝）広島県・JMSアステールプラザ　大ホール
11月9日（日）愛知県・Niterra日本特殊陶業市民会館ビレッジホール
11月15日（土）北海道・小樽市民会館
11月22日（土）茨城県・日立市民会館　大ホール
11月24日（月・祝）神奈川県・横浜BUNTAI
11月28日（金）鹿児島県・宝山ホール
11月30日（日）福岡県・福岡市民ホール　大ホール
※チケット料金や発売日など詳細はオフィシャルサイトをチェック

