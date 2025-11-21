伊藤英明主演『ドンケツ season2』、安田顕・金子ノブアキ・今井翼ら続投キャスト一挙解禁！ ロケットランチャー炸裂の予告映像も
11月28日配信開始となる伊藤英明主演のドラマ『ドンケツ season2』（DMM TV）に、安田顕、金子ノブアキ、今井翼、青柳翔、久保田悠来、葉山奨之、眞島秀和、早乙女太一、浅香航大、横山涼、高橋克典、柳葉敏郎、寺島進らがseason1から続投することが発表された。併せて、ロケットランチャーをぶっ放し不適な笑みを浮かべるロケマサがインパクト大な予告映像が解禁となった。
【動画】最強伝説、ここに完結―『ドンケツ season2』予告
本作は、たーしによるシリーズ累計930万部突破の漫画を実写化し、4月に配信された『ドンケツ』の続編。
九州最大の極道組織・月輪会。その中でも“最恐”と恐れられる存在―孤月組組員の通称ロケマサ、沢田政寿（伊藤英明）。かつては月輪会に所属していたロケマサだったが、野江谷派をつぶすため月輪会を抜け、“はぐれ組”と呼ばれている。野江谷一派を襲撃したことにより勾留されたロケマサだったが、ついに出所へ。一方、「そろそろ動くかのう…」と不気味に笑みを浮かべ、暗躍を始める月暈組の組長・野江谷（柳葉敏郎）。
彼と裏で手を組むのは、若き組長・麻生（浅香航大）が率いる十五夜組。その陰に潜む実行部隊のリーダー・杉田（早乙女太一）は、東京の半グレ集団たちを北九州に呼び寄せ、月輪会を揺るがす抗争を仕掛けようとしていた。このままでは組織壊滅の危機に─。
混沌（こんとん）とする情勢を前に、関東最大の極道組織・無双山一家・鷹十組の本部長であり、カリスマヤクザとして名高い速水（本宮泰風）も参戦。さらに、ロケマサとチャカシンの兄貴分である朔組若頭・組長代行の若林（高橋克典）も謎の襲撃を受け、事態は一気に抗争の深淵（しんえん）へと転がり落ちていく。
season1からの続投キャストとして、月輪会を長年マークし続けている刑事の佐藤一役に安田顕。孤月組組員でロケマサの相棒的存在の山倉慎之助（チャカシン）役に金子ノブアキ。東京下町出身のおとこ気ヤクザ・相場桃次郎役に今井翼。孤月組若頭の金田寛乙役に青柳翔。関西天豪会城光組若頭補佐の平山元（ゲンコ）役に久保田悠来。ロケマサの私的子分である内村タツオ役に葉山奨之。華月組組長の村松春樹役に眞島秀和。十五夜組の陰に潜む実行部隊のリーダー・杉田丈二役に早乙女太一。十五夜組の若き組長・麻生洋助役に浅香航大。その麻生とともに頭角を現した十五夜組若頭・小田切学役に横山涼。ロケマサとチャカシンの兄貴分である朔組若頭・組長代行の若林俊常役に高橋克典。月暈組の組長であり、執行部にも席を連ねる野江谷英一役に柳葉敏郎。 孤月組組長の渡瀬大志役に寺島進。
ほかにも、淵上泰史、森下能幸、水澤紳吾、永島敏行、林カラス、升毅、SHOOT、田中要次、ぐんぴぃらがドンケツの世界を彩る。
予告編では、「死んでもヤクザは負けが許されんのじゃ」と拳を振り下ろすロケマサの圧巻の格闘シーンをはじめ、野江谷が刑事・佐藤（安田顕）に銃口を突きつけ狂気の笑みを浮かべる場面、麻生が衝撃に目を見開くショットなど、息つく間もなく迫りくる修羅場の連続が畳みかけられる。
「なんでもええけ、勝ちゃええんじゃ」―野江谷のすごみに満ちた一言が物語るのは、誰も引けない極道たちの最終決戦。北九州から日本全国へ、抗争激化。ロケマサと野江谷との最終決戦の行方はー。
DMM TVオリジナルドラマ『ドンケツ season2』は、DMM TVにて11月28日0時より独占配信（全6話）。
