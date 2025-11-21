¹â¶¶¶³Ê¿¡ßÌÚÂ¼ËïºÈ¡ßÃæÅçñ¥ÂÀ¡¢¡ÖCHEER¡×É½»æ¤ËÅÐ¾ì¡¡Ì¡ºÍ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Æ¥ó¥Ý¤Î¤¤¤¤´ØÀ¾ÊÛ¥È¡¼¥¯¤â
¡¡¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦¹â¶¶¶³Ê¿¡¢INI¡¦ÌÚÂ¼ËïºÈ¡¢FANTASTICS¡¦ÃæÅçñ¥ÂÀ¤¬¡¢12·î1ÆüÈ¯Çä¤Î¥à¥Ã¥¯¡ÖCHEER¡Ê¥Á¥¢¡Ë Vol.64¡×¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤ÎÉ½»æ¤È´¬Æ¬ÆÃ½¸¤ËÅÐ¾ì¡£±Ç²è¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥é¡¼¡Ù¡Ê12·î12Æü¸ø³«¡Ë¤Ç¶¦±é¤¹¤ë3¿Í¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¢INI¡¢FANTASTICS¤Ë¤è¤ë¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥é¡¼¡Ù¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°Æþ¤êÍ½¹ð
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¹â¶¶¡¢ÌÚÂ¼¡¢ÃæÅç¤Ï¡¢»£±ÆÃæ¡¢´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¾Ð¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹â¶¶¤¬ÉÔ°Õ¤Ë¥¨¥»¾Ð¤¤¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¤È¡¢ÌÚÂ¼¤ÈÃæÅç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Î¥¨¥»¾Ð¤¤¤Ö¤ê¤ËÂç¾Ð¤¤¡£°Ø»Ò¤Ë3¿Í¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈºÂ¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢3¿Í¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¤®¤å¤Ã¤È¤Ê¤ë»Ñ¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢Ì¡ºÍ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Æ¥ó¥Ý¤Î¤¤¤¤´ØÀ¾ÊÛ¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¹â¶¶¤Î¥Ü¥±¤Ë¤Ä¤Ã¤³¤àÌÚÂ¼¡õÃæÅç¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤«¤é¡¢3¿Í¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹â¶¶¤¬¡ÖËÍ¤Ï¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤ß¤Ê¤µ¤óÁ´°÷¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤¬º£¸å¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤«¤ÍÈ¤²¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÎÉ¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¤«¤ÍÈ¤²¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ÎÏÃ¤Ë¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤È¶¦±é¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯»É·ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÃæÅç¡Ë¡Ö¤½¤ì¤ÏËÍ¤âÆ±¤¸¤À¤Ê¡×¡ÊÌÚÂ¼¡Ë¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢¹â¶¶¤«¤é¡Ö¤Ç¡¢²¿¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤¹¤ë¡©¡×¤ÈÆæ¤Î¼ÁÌä¤¬2¿Í¤Ë¡£ÃæÅç¤¬Â¨ºÂ¤Ë¡Ö´¢¤ê¾å¤²¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÌÚÂ¼¤ÏËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¡Ö½ñ¤½é¤á¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð¤¤¹ç¤¦ÍÍ»Ò¤â¡£Ãç¤ÎÎÉ¤¤3¿Í¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¡õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡ÉÕÏ¿¤Î¡Ö9 BOARD PINUP¡×¤Ë¤ÏÉ½ÌÌ¡¦Î¢ÌÌ¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë½Ä3ÅÀ¡ß²£3ÅÀ¡á·×9ÅÀ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤¬·ÇºÜ¡£É½ÌÌ¤ÏÆ£¸¶¾æ°ìÏº¡¢¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¡¢º´Ìî¾½ºÈ¡¢Î¢ÌÌ¤Ï¡ÖKEY TO LIT Arena Tour 2025 WAKE UP THE FOOL¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ÖCHEER Vol.64¡×¤Ï¡¢ÊõÅç¼Ò¤è¤ê12·î1ÆüÈ¯Çä¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¢INI¡¢FANTASTICS¤Ë¤è¤ë¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥é¡¼¡Ù¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°Æþ¤êÍ½¹ð
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¹â¶¶¡¢ÌÚÂ¼¡¢ÃæÅç¤Ï¡¢»£±ÆÃæ¡¢´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¾Ð¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹â¶¶¤¬ÉÔ°Õ¤Ë¥¨¥»¾Ð¤¤¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¤È¡¢ÌÚÂ¼¤ÈÃæÅç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Î¥¨¥»¾Ð¤¤¤Ö¤ê¤ËÂç¾Ð¤¤¡£°Ø»Ò¤Ë3¿Í¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈºÂ¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢3¿Í¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¤®¤å¤Ã¤È¤Ê¤ë»Ñ¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹â¶¶¤¬¡ÖËÍ¤Ï¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤ß¤Ê¤µ¤óÁ´°÷¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤¬º£¸å¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤«¤ÍÈ¤²¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÎÉ¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¤«¤ÍÈ¤²¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ÎÏÃ¤Ë¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤È¶¦±é¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯»É·ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÃæÅç¡Ë¡Ö¤½¤ì¤ÏËÍ¤âÆ±¤¸¤À¤Ê¡×¡ÊÌÚÂ¼¡Ë¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢¹â¶¶¤«¤é¡Ö¤Ç¡¢²¿¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤¹¤ë¡©¡×¤ÈÆæ¤Î¼ÁÌä¤¬2¿Í¤Ë¡£ÃæÅç¤¬Â¨ºÂ¤Ë¡Ö´¢¤ê¾å¤²¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÌÚÂ¼¤ÏËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¡Ö½ñ¤½é¤á¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð¤¤¹ç¤¦ÍÍ»Ò¤â¡£Ãç¤ÎÎÉ¤¤3¿Í¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¡õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡ÉÕÏ¿¤Î¡Ö9 BOARD PINUP¡×¤Ë¤ÏÉ½ÌÌ¡¦Î¢ÌÌ¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë½Ä3ÅÀ¡ß²£3ÅÀ¡á·×9ÅÀ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤¬·ÇºÜ¡£É½ÌÌ¤ÏÆ£¸¶¾æ°ìÏº¡¢¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¡¢º´Ìî¾½ºÈ¡¢Î¢ÌÌ¤Ï¡ÖKEY TO LIT Arena Tour 2025 WAKE UP THE FOOL¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ÖCHEER Vol.64¡×¤Ï¡¢ÊõÅç¼Ò¤è¤ê12·î1ÆüÈ¯Çä¡£