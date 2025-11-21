奇跡の43歳・山川恵里佳、ニット姿で美スタイル全開 デニムパンツでも魅了 2児の母
タレントの山川恵里佳が、21日までにインスタグラムを更新。美しさ際立つ近影を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】“奇跡の43歳”山川恵里佳が「スタイル抜群」 20年ぶりの“グラビア姿”も（12枚）
一昨年、約20年ぶりにグラビア復帰し話題を呼んだ山川。SNSでは自身のグラビア撮影姿やトレーニング姿を公開しており、その圧倒的なプロポーションに驚きの声が多数寄せられている。
今回は「11／23（日）14：30〜16：00 BSテレ東『いいね！じゃぱん』花巻編に出演します！」と、ニットカーディガンとデニムパンツを併せた姿を披露。ファンから「なんでそんなに可愛いの？」などの声や、多数の「いいね！」が寄せられた。
■山川 恵里佳（やまかわ えりか）
1982年3月7日、岩手県盛岡市生まれの43歳。90年代より雑誌グラビア、テレビのバラエティ番組で活躍。2007年2月にお笑い芸人のモンキッキー（現：おさる）と結婚し、2010年3月に第1子となる女児を、2013年3月に第2子となる男児を出産している。
引用：「山川恵里佳」インスタグラム（@erika_3_official）
