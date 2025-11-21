中村仁美のインスタグラムアイコン

　お笑いコンビ「さまぁ〜ず」の大竹一樹の妻でフリーアナウンサー・中村仁美が、21日までに自身のインスタグラムを更新。息子たちに作ったお弁当を披露した。

　中村は2011年に大竹と結婚、息子を2012年3月、2015年9月、2019年6月に出産している3児の母。料理投稿の数々が話題を呼んでおり、今回は「お弁当備忘録」と、9種類のお弁当を公開。

　内容を「1 ミニとんかつ弁当 いぶりがっこタルタル添え　2 長男にリクエストされた手羽唐揚げ弁当　3 前夜のうどんスープ＆おにぎり3種弁当　4 セブン金のハンバーグ弁当　5 麻婆豆腐弁当　6 鶏五目飯ととにかく残り物いれまくった弁当　 7 頂き物ホテル監修レトルトカレー弁当　8 ニラ入り生姜焼き弁当　9 ふるさと納税牛タン弁当」と明かした。ファンからは「素晴らしい」「愛感じる」などのコメントや、多数の「いいね！」が贈られた。

引用：「中村仁美」インスタグラム（@nakamura_hitomi_official）