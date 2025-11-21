中村仁美46歳、中学生の息子への“手作り弁当”が「素晴らしい」「愛感じる」 弁当箱は曲げわっぱ 3児の母
お笑いコンビ「さまぁ〜ず」の大竹一樹の妻でフリーアナウンサー・中村仁美が、21日までに自身のインスタグラムを更新。息子たちに作ったお弁当を披露した。
【写真】中村仁美46歳、“手作り弁当”の数々が「素敵」「彩り豊か」（12枚）
中村は2011年に大竹と結婚、息子を2012年3月、2015年9月、2019年6月に出産している3児の母。料理投稿の数々が話題を呼んでおり、今回は「お弁当備忘録」と、9種類のお弁当を公開。
内容を「1 ミニとんかつ弁当 いぶりがっこタルタル添え 2 長男にリクエストされた手羽唐揚げ弁当 3 前夜のうどんスープ＆おにぎり3種弁当 4 セブン金のハンバーグ弁当 5 麻婆豆腐弁当 6 鶏五目飯ととにかく残り物いれまくった弁当 7 頂き物ホテル監修レトルトカレー弁当 8 ニラ入り生姜焼き弁当 9 ふるさと納税牛タン弁当」と明かした。ファンからは「素晴らしい」「愛感じる」などのコメントや、多数の「いいね！」が贈られた。
引用：「中村仁美」インスタグラム（@nakamura_hitomi_official）
