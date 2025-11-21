佐藤健、妖艶な赤髪スタイルに大反響「髪色短髪たまりません」「思わず呼吸止めてた」
俳優の佐藤健が20日にインスタグラムを更新。髪を赤く染めた近影を公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】神々しいライティングで佇む佐藤健（ほか12枚）
現在、ファンミーティングのアジアツアーを展開中の佐藤。彼が投稿したのは香港でのファンミーティングを記録した複数の写真。短髪を赤く染めた佐藤が歌やピアノを披露する様子に加えて、ファンとの交流シーンも収められている。
佐藤の近影にファンからは「髪色短髪たまりません」「思わず呼吸止めてた」「赤髪めっちゃ似合ってます」などの声が集まっている。
■佐藤健（さとう たける）
1989年3月21日生まれ、埼玉県出身。映画『るろうに剣心』シリーズ、『護られなかった者たちへ』やドラマ『天皇の料理番』、NHK連続テレビ小説『半分、青い。』、TBS系ドラマ『義母と娘のブルース』『恋はつづくよどこまでも』『100万回 言えばよかった』、Netflix『First Love 初恋』など数々の話題作に出演。2025年は小芝風花とダブル主演を務めたドラマ『私の夫と結婚して』（Amazon Prime Video）と主演ドラマ『グラスハート』（Netflix）が配信された。
引用：「佐藤健」インスタグラム（＠takeruxxsato）
