170cm“美しすぎる気象予報士”穂川果音、圧巻スタイルが映える冬コーデ披露
気象予報士の穂川果音が17日にインスタグラムを更新。冬コーデを披露すると、ファンから反響が集まった。
【別カット】穂川果音、圧倒的美スタイルの全身ショット（ほか7枚）
穂川が投稿したのは11月17日と18日に番組などで披露していたコーディネート。写真にはドット柄のロングスカート、ニットとジレの「底冷え対策コーデ」、そしてニットとノースリーブワンピースの「晴れるけど寒い日コーデ」が収められている。
投稿の中で穂川は「毎日、次の日の天気に合わせて衣装をコーデしてます」とつづり「今週は今シーズン1番の寒気の影響で寒くなりましたね〜重ね着やブーツで暖かコーデにしています」とコメント。さらに「ちなみに私もアウターはウールコートデビューしました〜」と報告している。
彼女の冬コーデに、ファンからは「果音さんいつも素敵だなぁ〜」「なんと言う美しさ」「いつも綺麗ですね」などの声が相次いでいる。
■穂川果音（ほかわ かのん）
1986年2月12日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。イラストを描くことや季節に合わせた料理の提供を特技とし、気象予報士のほかに秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士の資格も保有している。
引用：「穂川果音」インスタグラム（＠hokawakanonn）
【別カット】穂川果音、圧倒的美スタイルの全身ショット（ほか7枚）
穂川が投稿したのは11月17日と18日に番組などで披露していたコーディネート。写真にはドット柄のロングスカート、ニットとジレの「底冷え対策コーデ」、そしてニットとノースリーブワンピースの「晴れるけど寒い日コーデ」が収められている。
投稿の中で穂川は「毎日、次の日の天気に合わせて衣装をコーデしてます」とつづり「今週は今シーズン1番の寒気の影響で寒くなりましたね〜重ね着やブーツで暖かコーデにしています」とコメント。さらに「ちなみに私もアウターはウールコートデビューしました〜」と報告している。
■穂川果音（ほかわ かのん）
1986年2月12日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。イラストを描くことや季節に合わせた料理の提供を特技とし、気象予報士のほかに秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士の資格も保有している。
引用：「穂川果音」インスタグラム（＠hokawakanonn）