コレ100円ってスゴ！懐かしくて即買いだった♡デザインがツボなあったかグッズ
セリアをパトロールしていると、レトロ可愛いあったかグッズを発見しました。フリーサイズのアームウォーマーで、あたたかみのあるカラーと昭和レトロなデザインに胸キュン♡￥110（税込）とは思えないこだわり溢れる作りで、セリアさんの企業努力に感動しちゃいました…詳しく見ていきましょう♪
商品名：ハンドウォーマー レトロフラワー柄
商品情報
商品名：ハンドウォーマー レトロフラワー柄
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：FREE
販売ショップ：セリア
JANコード：4580691263336
昭和レトロなデザインが可愛すぎる♡セリアのあったかグッズをチェック
セリアをパトロールしていると、昭和レトロな花型デザインとぬくもりを感じる色味が可愛いあったかグッズを発見しました。今回ご紹介するのは、その名も『ハンドウォーマー レトロフラワー柄』。お値段はもちろん￥110（税込）です♪
材質はポリエステルとポリウレタンで、サイズはフリー。指先が出るデザインで、親指部分が分かれています。
伸縮性が良いので付け心地が良く、指先側がフリルのような形になっていて、お値段以上に凝った作りになっています。
スマホやパソコン作業もらくらく♪セリアの『ハンドウォーマー レトロフラワー柄』
指先が出るのでスマホはもちろん、パソコン操作もらくらく。ハンドウォーマーの伸びが良いので、付けたまま作業してもストレスになりません。外出時はもちろん、肌寒い室内でも身につけていたい代物です。
よりあたたかさを求めるなら、セリアの『ポケット付きレッグウォーマー』がおすすめ！場所を問わず使いやすい見た目で、ポケット部分にはカイロが入れられる優れものなんです。
1枚入りなので、両手に使うなら2点購入する必要がありますが、それでも￥220（税込）なのでコスパ抜群。手首でも足首でも使えるデザインで、フィット感も抜群です。
冬のテーマパークや年末のカウントダウンライブ、初日の出を見に行くなどの、寒い場所へのお供にピッタリですよ♪
今回はセリアの『ハンドウォーマー レトロフラワー柄』と『ポケット付きレッグウォーマー』をご紹介しました。
気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。