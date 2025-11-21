トリンドル玲奈・美人妹31歳、海辺で絵になるショット スタイル抜群水着姿も
トリンドル玲奈の妹でモデル、タレントのトリンドル瑠奈が21日、自身のインスタグラムを更新し、海辺を海辺を満喫するショットを公開。スタイル抜群の水着姿も公開した。
【写真】手足長っ！ トリンドル瑠奈のスタイル抜群の水着姿
トリンドル玲奈の妹で、モデルとして活動中の瑠奈。今年4日には、2020年から所属していたプラチナムプロダクションから、スペースクラフト・エージェンシーに移籍したことを発表した。
そんな瑠奈はこの日、「海辺で生き物探したり観察するの大好き」「サウナ入ってプールで泳いでまったりするのも大好き」とつづりながら、青い空、白い雲をバックに海辺に佇むショットを公開。写真をめくっていくと、夕暮れ時の空をバックに、プールサイドで水着姿でくつろぐ様子も公開している。
コメント欄には「瑠奈ちゃん！ 手 脚が長くて美しい」「相変わらずいつ見ても美しいです」「画になりまくりですね」といった声が寄せられている。
引用：「トリンドル瑠奈」インスタグラム（＠tori_luna0310）
