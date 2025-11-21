プロ野球・西武は21日、メジャー挑戦を表明している郄橋光成投手のポスティングシステムによるメジャーリーグベースボールへの移籍について、日本野球機構(NPB)を通して申請を行い、メジャーリーグベースボールからMLB全球団宛てに通知されたことを発表しました。

郄橋投手は2015年にドラフト1位で西武に入団すると、2021年から3年連続2桁勝利を記録。昨季は15試合に先発登板し、81回1/3を投げ39失点で防御率3.87。打線の援護もかみ合わず、まさかの0勝（11敗）に終わっていました。4月29日の楽天戦で6回4安打無失点の好投で、2023年9月10日以来“597日ぶり”の勝利投手となると、今季は24試合に登板し、8勝9敗、防御率3.04を記録していました。

以前、西武がMLB挑戦の容認を発表した際に郄橋投手は「球団にはこの挑戦を後押しいただき、本当に感謝しています。自分の意思を尊重してもらえたことがうれしいです。この決断が間違っていなかったと思えるように、精一杯がんばりたいと思っています。ずっと球団には思いを伝えてきましたし、昔から夢だった場所でもあるので、こうしてチャンスをいただけたことに心から感謝しています」とつづっていました。

交渉期限は、日本時間2025年11月21日午後10時から2026年1月5日午前7時まで、と通知されました。