漫才コンビ ザ・ぼんちのぼんちおさむと里見まさとが、11月18日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。黒柳徹子がおさむのギャグにどハマりして笑いが止まらなくなるシーンがあった。

【映像】徹子がどハマりしたおさむの爆笑ギャグ

孫がいるという2人、まさとの孫は時々漫才をみにくることもあるというが、おさむは「小学生低学年は僕のネタは笑うんですよ。高学年になるとアホちゃうかって言われます。4年生以上は笑いません」と渋い顔。

変顔やポッピング（舌鳴らし）でおどけてみせてもまったくウケないと話すおさむだが、実際に実演しながら説明しているうちに徹子は笑いが込み上げてきた様子。

なかでも拳骨を頭に当てて「ポコっ」と舌を鳴らすギャグに徹子がどハマりし「面白い。もう一回やって」とせがむと、おさむは「ウケたウケた」と大喜び、満面の笑みでギャグを連発してみせる。

さらに調子に乗った様子で立ち上がり大袈裟なアクションで「おさむちゃんでーす！」と舌鳴らしを連発すると徹子は手を叩いて大爆笑。「おかしいね。子供じゃないけど笑っちゃう」と大笑いしながら「小学校低学年並み」と自身を指差し笑いを止められないでいた。

（『徹子の部屋』より）