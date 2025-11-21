コレ300円なの？！ヴィンテージショップで売ってるヤツみたい♡レトロなグラス

ダイソーをパトロールしていると、キッチングッズ売り場でヴィンテージ風の高見えグラスを発見！コカ・コーラのロゴが刻まれており、100均商品とは思えないクオリティにびっくり。これが￥330（税込）で買えるなんてスゴイ時代になりました♡日常使いからホームパーティーまで幅広く使えるグラスです。要チェック♪

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ジェニュイングラス（コカ・コーラ、SSCF）

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：幅7.8cm×奥行7.8cm×高さ14.4cm

内容量：370mL

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480583976

ヴィンテージ風が可愛い！ダイソーのコカ・コーラグラスが高見えするんです♡

ダイソーをパトロールしていると、100均商品とは思えない高クオリティなグラスを発見しました！

今回ご紹介するのは、その名も『ジェニュイングラス（コカ・コーラ、SSCF）』。ヴィンテージ風のデザインが可愛すぎるアイテムですが、お値段はなんと￥330（税込）。キッチングッズ売り場に並んでいました。

厚すぎず薄すぎないグラスで、洗う時にうっかり力が入っても割れてしまうリスクが少ないのが◎タオルで拭く際や食器棚に戻す際も、そこまで神経質にならなくていいので気軽に使えます。

コカ・コーラのロゴマークがお洒落で、お店でも使われていそうな雰囲気がGOOD。材質はソーダガラスで、食器洗い機・オーブン・レンジ・熱湯・直火はNGとなっています。

風味がしっかり届く！ダイソーの『ジェニュイングラス（コカ・コーラ、SSCF）』

コーラを注いでみるとこんな感じに。グラスの緑色が程よいので、飲み物の様子を視認でも楽しめます。

ドリンクを飲んでみると薄いグラスの繊細な口当たりとは異なり、少しだけふっくらとした飲み口で安心感がありました。炭酸の爽やかな刺激感を心地よく味わえるうえ、緩やかにすぼまったフォルムのおかげか、風味がしっかり鼻に届いて美味しく頂けました♪

今回はダイソーの『ジェニュイングラス（コカ・コーラ、SSCF）』をご紹介しました。

飲み物の種類を問わず、また、気取らずに使えるデザインが魅力のアイテム。日常使いから特別なイベントまで、どんな場面にも馴染む万能グラスです。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。