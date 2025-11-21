コレ300円なの？！ヴィンテージショップで売ってるヤツみたい♡レトロなグラス
商品情報
商品名：ジェニュイングラス（コカ・コーラ、SSCF）
価格：￥330（税込）
サイズ（約）：幅7.8cm×奥行7.8cm×高さ14.4cm
内容量：370mL
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480583976
ヴィンテージ風が可愛い！ダイソーのコカ・コーラグラスが高見えするんです♡
ダイソーをパトロールしていると、100均商品とは思えない高クオリティなグラスを発見しました！
今回ご紹介するのは、その名も『ジェニュイングラス（コカ・コーラ、SSCF）』。ヴィンテージ風のデザインが可愛すぎるアイテムですが、お値段はなんと￥330（税込）。キッチングッズ売り場に並んでいました。
厚すぎず薄すぎないグラスで、洗う時にうっかり力が入っても割れてしまうリスクが少ないのが◎タオルで拭く際や食器棚に戻す際も、そこまで神経質にならなくていいので気軽に使えます。
コカ・コーラのロゴマークがお洒落で、お店でも使われていそうな雰囲気がGOOD。材質はソーダガラスで、食器洗い機・オーブン・レンジ・熱湯・直火はNGとなっています。
風味がしっかり届く！ダイソーの『ジェニュイングラス（コカ・コーラ、SSCF）』
コーラを注いでみるとこんな感じに。グラスの緑色が程よいので、飲み物の様子を視認でも楽しめます。
ドリンクを飲んでみると薄いグラスの繊細な口当たりとは異なり、少しだけふっくらとした飲み口で安心感がありました。炭酸の爽やかな刺激感を心地よく味わえるうえ、緩やかにすぼまったフォルムのおかげか、風味がしっかり鼻に届いて美味しく頂けました♪
今回はダイソーの『ジェニュイングラス（コカ・コーラ、SSCF）』をご紹介しました。
飲み物の種類を問わず、また、気取らずに使えるデザインが魅力のアイテム。日常使いから特別なイベントまで、どんな場面にも馴染む万能グラスです。気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。