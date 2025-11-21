俳優の妻夫木聡、吉岡里帆、成田凌、矢本悠馬、今田美桜が２１日、東京・西銀座チャンスセンターで行われた「年末ジャンボ宝くじ」「年末ジャンボミニ」発売記念イベントに出席。「ジャンボきょうだい」としてＣＭキャラクターを務める５人全員がそろって参加した。

今回のＣＭでは、成田が歌手のＡｄｏに扮（ふん）してパフォーマンス。ウィッグをつけ、振り付けも勉強したという成田は「最高ですね。我ながらいいなと思います」と映像を見ながら振り返ったが、妻夫木から「１回謝りに行った方が…」と突っ込まれると「少なからずご迷惑をおかけしていると思う」と苦笑いを浮かべた。

質疑応答の場面では、「今年の『ベストオブジャンボきょうだい』は？」との問いに「これは今田美桜ちゃんじゃないですかね」と妻夫木。ＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」でヒロインを務め、今夏の世界陸上でもアンバサダーとして大会を盛り上げたとあって吉岡、成田、矢本も「異議なし！」と声をそろえた。満場一致での選出に、今田は「皆さんが見てくれていたのが何よりうれしいです」と、ジャンボきょうだいの絆に感激していた。

「年末ジャンボ宝くじ」は１等賞金７億円、１等の前後賞が各１億５０００万円で、合わせて１０億円の超豪華賞金が魅力。１等と前後賞を合わせて５０００万円の「年末ジャンボミニ」と合計で、１万円以上の当せん本数は１８８万１２８１本と昨年の２・７倍となっている。発売は１２月２３日まで。