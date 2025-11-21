¤¢¤¶¤ÈÈ©¸«¤»¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¤Î¸µ¥°¥é¥É¥ë¿ÍºÊ¤È¡ÈÎø°¦ÆÃ·±¡É 25ºÐÈó¥â¥ÆÃËÀ¤¬ÍÄºÅ·¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ÃË¤òËá¤¤¿¤¤Èó¥â¥ÆÃËÀ¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ë¡¢¸µ¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¿Íµ¤Èþ¿Í¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¬¥È¡¼¥¯¤ÎÎý½¬Áê¼ê¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È»×¤ï¤ºÍÄºÅ·¤È¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤«¤È¤æ¤ê¤ÎÈ©¸«¤»ÂçÃÀ¥ï¥ó¥Ô
¡¡¡Ö¿ÍÀ¸¤É¤óÄì¡×¤ÎÃË5¿Í¤¬10Æü´Ö¤Î¶¦Æ±À¸³è¤È¶Ë¸Â¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡È¼å¤µ¡É¤ÈËÜµ¤¤Ç¸þ¤¹ç¤¤¡¢¡È¿¿¤ÎÃË¡É¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡ØÃËËá¤¥Ï¥¦¥¹ #4¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤¬¡¢11·î20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¼çÆ³¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô40Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤YouTuber¤Î¥á¥ó¥º¥³¡¼¥Á¡¦¥¸¥ç¡¼¥¸¤À¡£
¡¡¹ç½É6ÆüÌÜ¡¢¥ë¥Ã¥¯¥¹¤òËá¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢ÃËÀ50¿Í½÷À50¿Í¤Î³¹¥³¥ó¤ËÎ×¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÄ¾Á°¤Ë¤Ï¡¢Îø°¦¤Î¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë²ÎÉñ´ìÄ®¥Û¥¹¥È³¦¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¥³¡¼¥Á¡¦·³¿À¤Ë¤è¤ë¡Ö¥â¥Æ¡×¤ÎÆÃÊÌ¹ÖµÁ¤ò¼Â»Ü¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½÷À¤È¤Î²ñÏÃ¤Ë´·¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¸µ¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç6·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¿Íµ¤Èþ¿Í¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¦¤«¤È¤æ¤ê¤Ë¤è¤ë¼ÂÁ©Îý½¬¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÈÂè°ì°õ¾Ý¤Ç¤Ä¤«¤ó¤Ç¡¢¤«¤È¤æ¤ê¤ò¹¶Î¬¤·¤í¡É¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬1ÂÐ1¤ÇÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥â¥Æ¤Ê¤µ¤¹¤®¤Æ½÷À¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÊú¤¨¤ë25ºÐÌµ¿¦¤Î¥Á¥¥ó¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ÅÄÃæ¤Ï¡¢·Ú¤ä¤«¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¤ì¤¤¤ÊÊý¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢°ìÀ¸Ê¬¤Î±¿»È¤¤²Ì¤¿¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÂÀÍÛ¤ß¤¿¤¤¤ËÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤Ç¤¹¡¢Å·»È¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡Î©¤ÆÂ³¤±¤ËË«¤á¤¿¤¬¡¢¤«¤È¤æ¤ê¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡Ö°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£·³¿À¤«¤é¤â¡Öº£Æü½é¤á¤Æ¤ä¤ë¤«¤é¡¢Ë«¤á¤ë¤³¤È¤Ë´·¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡£Áê¼ê¤Ë¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÅê¤²¤Æ¤Í¡×¤È¡¢¡È¥È¡¼¥¯¤Î¼çÆ³¸¢¤Ï°®¤ë¤¬¡¢7³ä¤ÏÁê¼ê¤ÎÆâÍÆ¡É¤È¤¤¤¦¹ÖµÁ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÅÄÃæ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤ÎÆÃ·±¤âÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ò¤È»þ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤³¤Î»þ´Ö¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¤¦¤Ê¡×¤ÈÍÄºÅ·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊABEMA¡ØÃËËá¤¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤è¤ê¡Ë