¡Úµð¿Í¡Û²¦Äç¼£»á¤¬Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Ø¤ªÊÌ¤ì¤Î¸ÀÍÕ¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Ï±Êµ×¤Ç¤¹¡×
¡¡£¶·î£³Æü¤Ë£¸£¹ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿µð¿Í¡¦Ä¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤Î¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¡Ä¹ÅèÌÐÍº¡¡¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡×¤¬£²£±Æü¤Ë¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦²¦Äç¼£µåÃÄ²ñÄ¹¡Ê£¸£µ¡Ë¤¬¡Ö¤ªÊÌ¤ì¤Î¸ÀÍÕ¡×¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡²¦²ñÄ¹¤Ï¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î£µ³ØÇ¯²¼¤Ç¡¢µð¿Í¤Ë¤Ï£±Ç¯ÃÙ¤ì¤Î£±£¹£µ£¹Ç¯¤ËÆþÃÄ¤·¡¢¡Ö£Ï£Î¡×¤È¤·¤ÆÄ¹Åè¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¾¼ÏÂ¤Î¥×¥íÌîµå¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¶¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿Æü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¾ï¤Ë¡¢¹¶·âÅª¤ÊÂÇ·â¡¢²ÚÎï¤Ê¤ë¼éÈ÷¡¢ñ¥ÁÖ¤È¤·¤¿ÁöÎÝ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌÌ¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌÜ¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ì½ï¤Ë£±£¶Ç¯´Ö¡¢¥×¥ì¡¼¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢É½¤Ë½Ð¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê»Ñ¡¢¤½¤ì¤«¤é¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¡£¤Ç¤â²æ¡¹¤Ï¤«¤²¤Ç¤ÎÄ¹Åè¤µ¤ó¤Î¶ìÏ«¡¢½½Ê¬¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Ë¤´¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¤¢¤ì¤À¤±¤Î¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÅö¤ËÄ¹Åè¤µ¤ó¤¬¡¢ÆüÌëÌîµå¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¡¢´èÄ¥¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ìîµå¿Í¤È¤Ï¤É¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤«¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï£±£¶Ç¯´Ö°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¾ï¤Ë¤½¤Ð¤Ç¡¢»ä¤Û¤É¹¬¤»¤ÊÃË¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ç¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÄ¹Åè¤µ¤ó¤Ï°úÂà¤Î»þ¤Ë¡¢¡Øµð¿Í·³¤Ï±Êµ×¤ËÉÔÌÇ¤Ç¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾¸À¤ò¡¢¤Ï¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£»ä¤Ï¤³¤³¤Ç¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤ò¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Ï±Êµ×¤Ç¤¹¤È¡¢Â¿¤¯¤Î³§¤µ¤ó¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë»×¤¤¤òÂåÉ½¤·¤Æ¡¢¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ»ä¤Î¤ªÊÌ¤ì¤Î¸ÀÍÕ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄ¹Åè¤µ¤ó¤¬»Ä¤·¤¿¸ÀÍÕ¤ò¤Ê¤¾¤é¤¨¤Ä¤Ä¡¢·É°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¸áÁ°£±£°»þ£³£°Ê¬³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿´Ø·¸¼Ô¤ÎÉô¤Ë¤Ï¡¢Ìîµå³¦¡¢À¯³¦¡¢·ÐºÑ³¦¡¢¥á¥Ç¥£¥¢³¦¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¡¢¸òÍ§´Ø·¸¡¦·ÝÇ½³¦Åù¤«¤éÃøÌ¾¿Í¤¬»²²ñ¤·¤¿¡£¸á¸å£³»þ¤«¤é¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬»²Îó¤Ç¤¤ë°ìÈÌ¤ÎÉô¤âÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£