女子CL1次リーグ第4戦

サッカー女子の欧州チャンピオンズリーグ（CL）は20日、1次リーグ第4戦のバイエルン・ミュンヘン（ドイツ）―パリ・サンジェルマン（フランス）戦が行われた。アウェーのバイエルンは20歳MFの谷川萌々子が決勝ゴール。3-1の勝利に大きく貢献した。

1-1で迎えた前半34分だった。ペナルティーエリア内でボールを受けた谷川は、キックフェイントから素早いドリブル突破。ゴール前に並んだ相手3選手をワンフェイントで翻弄し、わずかな隙間を抜き、右足で決めた。テクニックが光った決勝弾。味方の祝福に笑顔を見せた。

実際の映像を女子CL公式Xが公開。日本ファンも興奮の声を上げ「パリSG相手にスーパーゴール」「この背格好でこの動きできるのほんと強い」「ゴラッソガールやん」「スーパーゴールメーカーやんw」「CLでとんでもないゴール」「これは鳥肌！」などと反応していた。

3-1で勝利したバイエルンはこれで3勝1敗。勝ち点9に伸ばしている。谷川は24年パリ五輪のブラジル戦でも衝撃的な決勝ゴールを決めるなど、なでしこジャパンでも活躍している。



（THE ANSWER編集部）