「ミスタージャイアンツ 長嶋茂雄 お別れの会」が２１日、東京ドームで開催された。６月３日に肺炎のため８９歳で死去した巨人・長嶋茂雄終身名誉監督を悼み、多くの球界、メディア界、スポーツ会、芸能界などの関係者が参会した。

阪神のレジェンド、掛布雅之氏は「長嶋さんがいなければたぶん野球やってなかったと思いますので。それぐらい、王さんも言ってましたけど、打つ、守る、走る、あの躍動感に憧れて野球やりましたので。その長嶋さんと１年間だけ現役がかぶっているっていうのが僕の宝物です」と振り返った。

長嶋氏は愛弟子松井秀喜氏とのエピソードが有名だが、掛布氏も電話越しに素振りしたことがあったという。「調子が悪い時に電話がかかってきまして、『バットを振ってみろ』と。で、僕が１回真剣に振ったんですよね。その音を聞いて、電話越しに、それでいいんだと、それで打てるから心配するなって背中を押されたのが忘れられません。感謝しかないです」と語った。

偉大な存在に、「大きすぎてですね、憧れとかそういうレベルではない。本当、長嶋さんがいなければ野球やってなかったと思いますので。野球の僕の根っこの部分はやっぱり長嶋さんなんですよね」とうなずいた。