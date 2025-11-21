２０２７年度前期の連続テレビ小説のタイトルが「巡（まわ）るスワン」で、主演を女優・森田望智（みさと、２９）が務めることを発表した。脚本はバカリズムが手掛ける。制作統括が取材に応じ、脚本、主演のオファー理由を語った。

第１１６作連続テレビ小説となる本作は、長野県を舞台に、刑事に憧れ警察官となったものの、生活安全課に配属されるヒロイン（森田）の日常を描く。

会見には、本作で“初タッグ”となる主演の森田と脚本を務めるバカリズムがそろって登壇。バカリズムは「芸人が朝ドラの脚本書くという現象が面白いなと。何十個の設定を出して、最終的に日常を描こうと着地しました」。森田は「日常にとけこむ作品になると思います。精いっぱい頑張ります」と意気込んだ。

朝ドラを、お笑いタレントのオリジナル脚本で制作するのは異例のこと。起用の狙いを、制作統括の桑野智宏氏は「とにかく笑って見られるドラマがいいなと。どなたがいいかと考えた時に、自然とバカリズムさんが浮かんだ」と告白。バカリズムがＮＨＫドラマの脚本を手掛けること自体も初めてだが、桑野氏は「過去の（他局の）作品でも面白く日常を描いてらして、今回の朝ドラのタッチに合うなと思いました」とバカリズムの“日常を描ききる才能”がオファーの決め手となったという。

また、ヒロインを森田にオファーしたことに関しては「（主人公の年齢設定に合わせて）２０代後半から３０代の俳優を選ぶという時に、オーディションという選択肢は浮かばず、森田さんとご一緒したいなと思った。才能がある方だし、どの作品をみても演じ分けが見事で、日常的な空気感を出せる方だと思った」と、脚本のバカリズム同様に、ヒロインも“日常”をキーワードにキャスティングを進めたことを明かした。