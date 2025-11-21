NECÀîºêvs´¢Ã«Àï¤ÇOG¤ÎÆéÃ«Í§Íý»Þ¤µ¤ó¤ÈÄÍÅÄ¤·¤ª¤ê¤µ¤ó¤¬Àîºê¥Þ¥Ë¥¢¥¯¥¤¥º¤ËÄ©Àï¡ª
¡¡ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE WOMEN¡ÊSV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤ÎNEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê¤Ï20Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢23Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÅìµÞ¥É¥ì¥Ã¥»¤È¤É¤í¤¥¢¥êー¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëSV¥êー¥°½÷»ÒÂè7ÀáGAME2¤Î¥¯¥¤¥ó¥·ー¥º´¢Ã«Àï¤Ë¡¢ÆéÃ«Í§Íý»Þ¤µ¤ó¤ÈÄÍÅÄ¤·¤ª¤ê¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿ÆéÃ«¤µ¤ó¤Ïºò¥·ー¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¡£¸½ºß¤Ï¸½ÌòºÇ¸å¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ë´¢Ã«¤Î¥Áー¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÄÍÅÄ¤µ¤ó¤ÏNECÀîºê°ì¶Ú¤Ç8¥·ー¥º¥ó¥×¥ìー¡£ºò¥·ー¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·º£¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤É¤Á¤é¤â»î¹ç²ñ¾ì¤Ç¤¢¤ë¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¤Ç°é¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÅöÆü¤ÏÍè¾ì¼Ô»²²Ã·¿¤Î¡ÖÀîºê¥Þ¥Ë¥¢¥¯¥¤¥º¡×¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¡£¤É¤Á¤é¤Î¥¯¥¤¥ºÀµ²ò¿ô¤¬Â¿¤¤¤«¤ò¸ø¼°LINE¤ÇÍ½ÁÛ¤·¡¢Åö¤¿¤Ã¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç7Ì¾¤Ë¤ÏÆéÃ«¤µ¤ó¤ÈÄÍÅÄ¤µ¤ó¤Î¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤âÂ£¤é¤ì¤ë¡£½Ð±é¤Ï»î¹ç³«»Ï50Ê¬Á°¤Î12:15¤«¤é10Ê¬´Ö¤È¤Î¤³¤È¤À¡£