【西武】育成２年目左腕・シンクレアが来季の“左のリリーフ枠”奪取誓う　ウィンターリーグへ出発

西武の育成２年目左腕・シンクレア投手（２４）が来季の左のリリーフ枠奪取を誓った。

２３年育成ドラフト１位で入団した１９３センチの長身左腕。手足が長いがゆえに、「体を大きく使っちゃう癖があって、（制球が）定まらなくなっちゃう」と今季は制球難に苦しんだ。

５月下旬からは青木勇人ファーム投手コーチ（４８）の「絶対に眠っている部分がある」という言葉を信じ、マンツーマン特訓を開始。「可動域を広げるドリルだったり、もっと体の細かい部分を広げる投げ方を意識するドリルを考えてくれた。『こういうところも使えるんだ』と自分なら気づかないことにも気づかせてくれた」とコツコツと手応えを積み重ね、迎えた秋のみやざきフェニックス・リーグでは７試合８イニングで５四球１２奪三振無失点と大きく飛躍。プロ入り後は３軍戦の出場が主で、「この２年間プロ相手に投げる機会があまりなかったけど、プロ相手に空振りも三振もいっぱい取れたのはすごく手応えがあった。プロ相手でも自分のボールは通用するというのを結果として見られたのが良かった」と確かな自信になった。

自ら志願し参加が決まった、２２日から沖縄で行われるウィンターリーグに向け、この日出発予定。テーマは引き続き「制球」。西武は今季、中継ぎ左腕として羽田や佐々木が１軍戦に出場するも定着には至らず。「まずはその１軍の左の中継ぎの枠を狙っていかないとなと。フェニックスでやってきたこと、ウィンターリーグでも結果を出して、来年のキャンプから期待してもらえたら」。勝負の育成３年目へ、強い覚悟を胸に沖縄の地へ足を踏み入れる。